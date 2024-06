Cum să fii responsabil la cumpărături? Călătoria ambalajelor Tetra Pak către reciclare

Am vizitat săptămâna aceasta fabrica Danone din București și am aflat o mulțime de lucuri despre procesul de producție și ambalare a iaurturilor, dar și despre implicarea lor într-o campanie de colectare și reciclare a ambalajelor Tetra Pak. În articolul de mai jos, îți povestesc cum am experimentat, pas cu pas, procesul de ambalare și de colectare a ambalajelor. Afli și care sunt principalele beneficii ale inițiativei. Pentru că toți vrem să fim mai blânzi cu mediul înconjurator, nu-i așa?

Am ajuns la fabrica Danone cu entuziasm și curiozitate. Aici am aflat că toate produsele sunt realizate cu lapte colectat de la fermele românești, unde calitatea și siguranța alimentară sunt prioritare. De asemenea, fabrica Danone folosește cele mai avansate tehnologii pentru a asigura igiena, siguranța și calitatea produselor, iar toate procesele sunt monitorizate în timp real și controlate computerizat.

Am renunțat la accesorii, iar cu ajutorul angajaților Danone, ne-am echipat cu tot ce trebuie: halat, bonetă, ochelari de protecție, mănuși și botoși de protecție pentru încălțăminte. Am primit informații clare despre normele de protecție din fabrică și am plecat să vedem procesul riguros de ambalare a iaurturilor.

Ambalajele Tetra Pak

Ambalajele ușoare și compacte permit economisirea spațiului în timpul transportului și depozitării, reducând astfel emisiile de CO2 asociate.

Aparatura Tetra Pak face imposibilul posibil. De la tăierea cartonului până la dezinfectarea cu lumină UV și umplerea cu iaurt din lapte proaspăt, toate acestea sunt procese tehnologizate ce ajută la respectarea tuturor normelor de protecție și calitate a produsului pe care îl cumpărăm din magazine.

În aparat se pun rolele de carton, imprimate cu Activia și Danone, două stații de ambalare Tetra Pak care asigură un proces sigur și tehnologizat al distribuirii iaurtului.

Cartonul imprimat este mai apoi tăiat și pliat într-o formă dreptunghiulară, toate acestea fară ca ambalajul să fi ieșit vreodată din aparatul Tetra Pak. Ce fain, nu-i așa?

Mai apoi, urmează partea în care capacul este atașat ambalajului dreptunghiular. După ce forma finită este gata, toate ambalajele trec prin lumina UV care dezinfectează minuțios și omoară bacteriile în totalitate.

Ultima etapă este umplerea cu iaurt a ambalajelor Tetra Pak și scoaterea lor la linie, pregătite să fie urcate pe banda de distribuție către următoarea mea descoperire: robotul care ambalează și pregătește paleții cu iaurt pentru distribuire. Da, ai citit bine. La fabrica Danone regăsim trei astfel de roboți care ambalează iaurturile și optimizeză procesul. El pregătește în paralel un palet cu Activia și unul cu Danone.

Campania de colectare în magazinele PENNY România

După această vizită interesantă la fabrică, am aflat despre campania de colectare a ambalajelor Tetra Pak, desfășurată în colaborare cu PENNY și Tetra Pak. Această inițiativă are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța reciclării și a comportamentului responsabil față de mediul înconjurător.

Pentru fiecare 5 ambalaje returnate, de tip Tetra Pak, clienții vor primi un produs Activia de băut cu fructe la 320g, la casa de marcat, în toate magazinele PENNY. Toate ambalajele vor fi ulterior colectate de Vrancart, în vederea reciclării, în colaborare cu Green Pack.

Am hotărât să mă implic și eu în această campanie. Am început procesul de pregătire a ambalajelor pentru reciclare, conform regulamentului campaniei. Le-am spălat, le-am uscat și le-am pregătit pentru a le duce înapoi în magazinele PENNY. A fost ușor și satisfăcător să știu că și eu contribui la protejarea mediului înconjurător prin reciclare.

Cu ambalajele pregătite, m-am întors în magazin și le-am depus în cutiile special amenajate în cadrul campaniei pentru colectarea separată a ambalajelor Tetra Pak. Am simțit că fac parte dintr-un efort mai mare de protejare a naturii și a mediului înconjurător, iar acest lucru m-a motivat să continui să colectez și să reciclez ambalajele în viitor.

Experiența mea la fabrica Danone și implicarea în campania de colectare și reciclare a ambalajelor Tetra Pak au fost deosebit de valoroase. Am învățat că fiecare gest mic, cum ar fi colectarea selectivă a ambalajelor, poate avea un impact semnificativ asupra protejării mediului. Prin astfel de inițiative, Danone România își continuă misiunea de a acționa sustenabil și de a avea grijă de planetă. Împreună putem face o schimbare pozitivă pentru viitorul nostru și pentru natură. Hai să fim mai responsabili cu mediul înconjurător și să ne implicăm activ în astfel de campanii pentru a crea o lume mai curată și mai durabilă! #DanoneRomania

Articol susținut de Danone