Black Friday 2024 – ziua când cumpărăturile digitalizează România. Care sunt ofertele și recordurile zilei

Astăzi, milioane de români au accesat simultan internetul, opțiunile de e-commerce și plățile cu cardul, și au contrazis astfel realitatea de zi cu zi, aceea că țara este printre cele mai puțin digitalizate din Europa. Dar Black Friday 2024 este o zi excepțională, a cumpărăturilor, aproape un experiment național, o raritate în interacțiunea noastră cu sistemele moderne digitale.

Black Friday de România a ajuns la cea de- a 14-a ediție și datele diverselor companii arată că oamenii au cumpărat mai mult decât anul trecut. Vedeta zilei este ca în ultimii ani, Black Friday la eMAG, dar numeroase alte magazine au reduceri semnificative.

În România există mitul că, având mulți IT-iști în țară sau ingineri valoroși la Google și alte companii în străinătate, asta înseamnă că țara este digitalizată. În realitate, numeroase rapoarte, statistici și studii arată că nici statul și nici societatea nu sunt adaptate lumii online.

”România are un decalaj deosebit de mare în ceea ce privește competențele digitale de bază (28% față de 54% media UE), în condițiile în care obiectivul UE este ca 80% din populația cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani să aibă aceste competențe”, consemnează raportul Comisiei Europene din 2023.

Există o corelație între șomajul de lungă durată și lipsa competențelor digitale.

Nici numărul mare de specialiști IT nu este o realitate. ”În România, proporția specialiștilor IT în totalul locurilor de muncă este de 2,8%, față de media UE de 4,6%”.

Problemele nu sunt doar la nivelul utilizatorilor, ci la cel al digitalizării întreprinderilor, care este mult în urma companiilor din UE arată același raport.

HotNews.ro a prezentat LIVE TEXT cele mai interesante evenimente ale zilei de Black Friday 2024. Acest text este unul strict informativ, Hotnews.ro NU primește comisioane din vânzări și nu are coduri de marketing afiliat.

eMAG a vândut în nouă ore cât anul trecut în 17 ore

16:16

eMAG a vândut în nouă ore cât a reușit să vândă în toate cele aproape 17 ore ale evenimentului Black Friday din 2023. Totalul pe Marketplace a fost de 731 milioane lei, iar ponderea celor care au plătit cu cardul a atins un nou record: 73%.Topul județelor după valoarea medie a comenzilor la nivel de client este format din București (1.601 lei), Constanța (1.591 lei), Dolj, Bihor, Giurgiu, Ilfov, Timiș și Mureș.

15:24

Totalul volumelor tranzacționate a crescut cu 17% față de Black Friday 2023 – arată datele PayU – și sunt mari șanse ca ziua să se încheie cu un plus de 15% față de anul trecut, a spus pentru HotNews.ro, Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO. Valoarea medie pentru tranzacțiile în rate a fost de 1.300 lei la orele dimineții, dar a scăzut apoi spre o medie de 1.000 de lei.

14:38

Comanda cu cel mai mare grad de diversitate a fost una cu 53 de produse diferite din 24 de categorii (mobilă, electrocasnice mici, articole sportive, produse pentru gătit) și a avut valoarea de 17.000 de lei, arată datele eMAG. Nu au lipsit de acest Black Friday produsele ieșite din comun: s-au vândut 3,6 kg de aur, au fost 14 comenzi pentru automobile și s-au cumpărat 28 de tone de carne de porc.

14:30

Datele PayU GPO România pentru ora 14.00 indică tranzacții de 458 milioane lei de la începutul zille, iar valoarea medie a coșului de cumpărături este 635 lei, de de aproape 5 ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Cele mai căutate categorii de produse au fost: IT&C, Home&Deco, Beauty, articole copii și jucării.

12:30

Procesatorul de plăți PayU a înregistrat o nouă tranzacție record: 75.000 de lei în produse IT, la ora 9.20. Totalul volumelor tranzacționate a trecut de 400 milioane lei până la ora 12, creștere de 15% față de BF 2023. În cel mai aglomerat minut au fost 8.200 de tranzacții.

11:59

S-a depășit pragul de 600 milioane lei la eMAG, în patru ore și jumătate de la începerea campaniei de Black Friday. Au cumpărat peste 400.000 de clienți, iar numărul total de produse vândute a fost de 1,9 milioane.

Românii au căutat mult pe Google despre Black Friday

11:09

Căutările online pe tema Black Friday au crescut cu 17-20% față de ediția 2023, iar dacă în primele ore ale zilei s-au căutat electronice și electrocasnice, tema s-a schimbat apoi și căutările s-au „rafinat” și au vizat zonele de cosmetice, produse de înfrumusețare, bijuterii și haine”, explică Oana Dumitrescu de la Google România. Sunt în număr mai mare și căutările mai lungi și detaliate, care nu conțin doar 2-3 cuvinte, ci și 6-8 cuvinte. Declarațiile au fost făcute la o conferință organizată de PayU.

10:38

Cele mai interesante produse s-au dat foarte repede, între orele 7.15 și 7.20. 100 de telefoane Apple iPhone 15 Pro Max, 256GB s-au vândut în 30 de secunde, iar 700 de telefoane Samsung Galaxy S24, 12GB RAM, s-au epuizat în cinci minute. Tot în mai puțin de cinci minute s-au vândut 1.400 de recipiente cu detergent lichid Persil, arată datele eMAG.

10:06

eMAG a depășit „borna” de 500 milioane lei vânzări în sub trei ore, față de cinci ore la Black Friday 2023. Totalul include și cele 10.000 de companii care au produse de Black Friday pe marketplac-ul eMAG. Aproape 350.000 de oameni au cumpărat ceva. La ora 9.54 a fost depășit pragul de jumătate de miliard.

09:59

Una dintre cele mai mari companii de curierat din România, Sameday, estimează că luni va fi ziua de maxim, când va livra 850.000 de colete.

09:26

Datele procesatorului de plăți PayU arată că până la ora 9, totalul volumelor tranzacționate a crescut cu 22% față de ediția 2023 a Black Friday. Cea mai mare tranzacție intermediată a fost de 70.000 de lei, fiind vorba despre produse IT. Coșul mediu de cumpărături a fost de 700 de lei, de peste cinci ori mai mare decât într-o zi normală. Coșul mediu în rate a fost de 1.000 de lei, cu 60% mai mult decât într-o zi obișnuită.

09:09

În ultimele ore, pe Google au fost multe căutări legate de produse care se vând de Black Friday: Samsung, iPhone 15, iPhone 16, Playstation 5.

08:51

eMAG a depășit pragul de 400 milioane lei, iar ritmul vânzărilor a fost de peste 4 milioane lei/minut. 260.000 de oameni au cumpărat 1,2 milioane de produse în total.

08:10

La nici o oră de la pornirea Black Friday a fost depășit pragul de 300 milioane lui vânzări pe platforma eMAG, după achizițiile făcute de 197.000 de clienți. Aproape trei sferturi au plătit cu cardul. La ediția de anul trecut, pragul de 300 milioane lei era atins în 80 de minute.

07:43

Pragul de 200 de milioane lei a fost depășit în 26 de minute, mult mai rapid ca anul trecut, când a durat 36 de minute. S-au vândut 524.000 de produse, media pe client fiind de 3,9 produse.

07:32

În primul sfert de oră, 91.000 de clienți au cumpărat de 135 milioane lei pe eMAG

07:14

A început Black Friday la eMAG

07:09

Datele Google Trends arată că numărul de căutări după termenul „Black Friday” a început să crească joi după ora 21.00 și a atins un vârf la ora 0, când mai multe companii au început campania de reduceri. A urmat o scădere, în cursul nopții, dar s-a reluat creșterea căutărilor vineri dimineață, după ora 5.00. Termenul „emag” a avut peste 100.000 de căutări în ultimele 24 de ore, fiind depășit doar de meciul „FCSB – Midtjylland”.

Black Friday 2024, niciodată așa de repede

Black Friday nu a mai fost niciodată așa de repede în noiembrie, iar în 13 ani ziua de reduceri a „avansat” 17 zile, de la data de 25 noiembrie la primul BF, până la 8 noiembrie în prezent.

Oamenii au început să caute pe Google termenul Black Friday de la jumătatea lui octombrie și au fost multe căutări în ultimele zile ale lunii trecute, când magazinele Flanco și Altex au pornit campaniile. Un nou „vârf” a fost pe 4 noiembrie, când a început BF la Fashion Days.

Toate companiile care au anunțat estimări comerciale așteaptă vânzări mai mari decât în 2023, cele mai căutate produse vor fi în continuare electronicele, dar crește mult ponderea celor care-și iau cosmetice și produse pentru casă. Unele companii estimează și vânzări cu 20% mai mari, iat rezultatele din Black Friday 2024 le-au dat dreptate.

Vor continua tendințele din ultimii ani: a crescut ponderea plăților cu cardul și cea a clienților care vor ridica de la easybox coletul, în loc să aștepte curierul la ușă. Sunt șanse să crească și ponderea celor care-și cumpără în rate produsele dorite.

eMAG estimează vânzări de peste 800 milioane lei, mai mari cu 10% decât anul trecut, compania fiind cea care a pornit fenomenul Black Friday în România și cea care alege ziua în care BF este organizat. eMAG este și compania care comunică cele mai multe date despre vânzările de Black Friday.

Ce promit câteva dintre companiile mari care organizează Black Friday 2024

eMAG Black Friday

eMAG promite 1,5 milioane de produse la cel mai mic preț din an, iar reducerile vor fi, în medie, pe la 30-35%, însă vor fi și produse cu reducere de sub 10%, dar și unele cu peste 50%.

Cele mai multe produse din ofertă, 4,5 milioane, vor fi în categoriile cosmetice și de îngrijire personală, La capitolul fashion vor fi peste un milion de produse, iar în categoria smartphone-uri și gadget-uri sunt promise peste 300.000 de produse în oferta eMAG Black Friday. Vor fi în stoc și 100.000 de televizoare și tot 100.000 de laptop-uri și echipamente IT. Compania promite că produsele vor fi livrate până pe 23 noiembrie.

Vor fi în stoc și produse speciale, cum ar fi lingourile de aur, autoturismele sau carnea de porc. eMAG estimează că se va vinde de peste 800 milioane lei, cu 69 milioane mai mult decât în 2023, numărul incluzând și cele câteva mii de companii care vând pe eMAG Marketplace.

Altex Black Friday

Altex a început campania pe 31 octombrie și acum a ajuns la a doua etapă, care ține până pe 13 noiembrie.

Compania estimează vânzări cu 20% mai mari față de evenimentul Black Friday de anul trecut, iar cele mai căutate produse sunt electronicele și electrocasnicele. Față de anii trecuți, Altex așteaptă și o creștere mai mare la capitolul vânzări online, capitol la care nu stătea grozav în primele ediții de BF.

Oficialii Altex spuneau că printre produsele la care se așteaptă o creștere procentuală mare față de anul trecut se numără airfryer-ele (friteuze cu aer cald) și aparatele de aer condiționat. În special la această a doua categorie sunt așteptate vânzări mult mai mari, dat fiind că nu prea mai avem parte de veri răcoroase.

Evomag Black Friday

Magazinul online Evomag a pornit campania pe 25 octombrie și ajunge acum la a treia etapă, care se ține între 8 și 10 noiembrie.

Compania promitea că 50.000 de produse vor fi la ofertă, iar cele mai mari reduceri vor fi de 70%. evomag estimează o creștere de 15% a vânzărilor în perioada de Black Friday din 2024, față de perioada similară de anul trecut.

Cele mai mari reduceri sunt la electrocasnice, televizoare, telefoane mobile și laptopuri, susține compania. În ofertă sunt smartphone-uri de la 499 lei, televizoare de la 550 de lei, trotinete electrice la 999 lei și smartwatch-uri de la 99 de lei.

Fashion Days Black Friday

Fashion Days a pornit campania pe 4 noiembrie și o va încheia pe data de 10 noiembrie, iar în primele trei zile vânzările au atins un nou record, crescând cu 10% față de anul trecut.

Cele mai mari reduceri anunțate sunt de 80%. Estimările pentru întreaga săptămână de Black Friday indică vânzări de 157 milioane lei, cu 15% mai mult decât în 2023. Cele mai multe produse din campanie au reduceri cuprinse între 25% și 40%.

Se estimează că vor fi plasate 319.000 de comenzi care vor conține în total 700.000 de produse. Valoarea coșului mediu de cumpărături va fi de aproape 500 de lei.

Flanco Black Friday

Flanco are o campanie foarte lungă, fiindcă a pornit pe 25 octombrie și o va încheia pe 30 noiembrie. Flanco are în ofertă expressoare de la 199 lei, laptopuri cu prețuri de la 999 lei, aspiratoare verticale de la 499 lei și friteuze cu aer cald la 249 lei. Flanco are magazine în 113 orașe.

PC Garage Black Friday

Site-ul cu produse de gaming a ținut o campanie de „Black Friday mai devreme” între 25 octombrie și 7 noiembrie, iar Black Friday începe la ora 0.00, pe data de 8 noiembrie. Cele mai mari reduceri promise trec de 60%, însă cele mai multe sunt undeva în jurul a 30%. Vor fi în ofertă 8.000 de componente de gaming, 3.000 de laptop-uri și 1.200 de scaune și birouri de gaming.

elefant.ro Black Friday

Platforma online care vinde cărți, parfumuri, cosmetice și ceasuri organizează Black Friday între 5 și 8 noiembrie și susține că cele mai mari reduceri sunt de 80%.