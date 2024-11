Cum se face vaccinarea împotriva bolii meningococice la copii, una dintre cele mai periculoase infecții, care poate ucide în câteva ore sau lasă grave sechele

Boala meningococică, cauzată de bacteria Neisseria meningitidis, este una dintre cele mai periculoase infecții bacteriene. Aceasta poate declanșa meningită, inflamația membranelor care acoperă creierul și măduva spinării, și septicemie, o formă gravă de infecție a sângelui. Din păcate, boala progresează rapid și poate ucide în câteva ore dacă nu se intervine la timp. Iar uneori supraviețuitorii rămân cu sechele grave pe termen lung. Cea mai eficientă modalitate de prevenție este vaccinarea anti-meningococică. Copiii sunt în mod special expuși riscului, mai ales cei până în vârsta de patru ani și adolescenții.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în 2019, meningita a cauzat peste 250.000 de decese la nivel mondial. Dintre acestea, meningita bacteriană este deosebit de îngrijorătoare, având o rată de mortalitate de aproximativ 1 din 6 cazuri și lăsând 1 din 5 supraviețuitori cu complicații severe, precum pierderea auzului, deficiențe cognitive sau amputări de membre.

În România, în anul 2019, au fost confirmate 63 de cazuri de boală meningococică, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Grupa de vârstă cea mai afectată a fost cea a copiilor între 0 și 4 ani, reprezentând aproape jumătate din totalul cazurilor. Îngrijorător e că rata de fatalitate a fost de 20,6%, cele mai multe decese fiind înregistrate în rândul copiilor mici și al tinerilor între 15 și 24 de ani.

Cum se manifestă boala meningococică

Boala meningococică se poate manifesta sub două forme principale. Una dintre ele este meningita meningococică, ce apare atunci când bacteria infectează membranele care protejează creierul și măduva spinării. Printre simptomele obișnuite se numără:

Febră mare,

Durere de cap severă,

Rigiditate a gâtului,

Sensibilitate la lumină,

Stare de confuzie sau alterarea stării mentale,

Greață și vărsături.

Sepsisul meningococic apare când bacteria ajunge în fluxul sanguin și provoacă infecție generalizată. Acest tip de infecție se poate agrava rapid și poate include simptome precum:

Febră și frisoane;

Respirație rapidă;

Răni sau pete roșii-violet care nu dispar la presiune (semnul distinctiv al sepsisului meningococic);

Oboseală extremă;

Mâini și picioare reci, senzație de piele moale sau palidă;

Confuzie și somnolență.

Potrivit Portalului European de Informații despre Vaccinare, boala poate duce rapid la complicații grave, inclusiv afectarea creierului, pierderea auzului, insuficiență renală și, în cele mai severe cazuri, decesul.

Există mai multe tulpini de Neisseria meningitidis, însă în Europa cele mai frecvente serogrupuri implicate sunt B (care cauzează meningită), C (responsabilă, de asemenea, pentru cazurile de meningită), W și Y (provoacă atât meningită, cât și alte infecții invazive).

Poate lăsa sechele pe termen lung

Boala meningococică este considerată o urgență medicală. Conform Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA (CDC), antibioticele sunt administrate imediat după diagnostic sau chiar în cazul unei suspiciuni puternice de boală. Tratamentul prompt poate preveni agravarea bolii și poate salva vieți. Cu toate acestea, în funcție de severitatea infecției, pacientul poate necesita și alte intervenții, cum ar fi susținerea respirației, medicamente pentru stabilizarea tensiunii arteriale, îngrijirea rănilor pentru leziuni cutanate și, în cazuri extreme, chirurgie pentru îndepărtarea țesutului necrozat.

În unele cazuri, supraviețuitorii se confruntă cu complicații pe termen lung, inclusiv pierderea membrelor, surditate, probleme neurologice sau chiar daune cerebrale. Potrivit CDC, aproximativ 1 din 5 supraviețuitori rămân cu astfel de sechele, iar boala are o rată de mortalitate de 15% chiar și cu tratament adecvat.

Copiii și tinerii au cel mai mare risc de îmbolnăvire

Transmiterea bacteriei se face de obicei prin picături respiratorii emise în timpul tusei, strănutului sau contactului apropiat, precum sărutul. În mediile aglomerate, cum ar fi căminele universitare și unitățile militare, riscul crește. Potrivit experților, adolescenții și tinerii între 16 și 23 de ani sunt cei mai vulnerabili la îmbolnăvire. Deși bacteria poate fi prezentă în nasul și gâtul unor persoane fără a cauza simptome, în anumite cazuri, aceasta devine invazivă și provoacă boli care se dezvoltă rapid și pot fi letale dacă nu sunt tratate prompt.

În România, studiile indică faptul că tinerii de 20-24 de ani au fost una dintre cele mai afectate grupe de vârstă în 2019. Bebelușii sunt o altă grupă vulnerabilă, din cauza unui sistem imunitar încă în dezvoltare. Conform datelor INSP, copiii sub 4 ani au reprezentat aproape jumătate din cazurile confirmate de boală meningococică în România în 2019.

Când și cui se recomandă vaccinarea

Cea mai bună modalitate de prevenție a bolii este vaccinarea. Vaccinurile meningococice sunt disponibile și recomandate pentru a proteja împotriva mai multor serotipuri de Neisseria meningitidis. Potrivit CDC, cele mai frecvent utilizate vaccinuri sunt:

MenACWY (vaccin conjugat meningococic), recomandat tuturor copiilor cu vârste între 11 și 12 ani, cu un rapel la 16 ani. În cazul în care prima doză este administrată după vârsta de 16 ani, nu este necesar un rapel suplimentar. Vaccinul este recomandat și pentru persoanele cu vârsta de peste 2 luni care prezintă afecțiuni medicale specifice;

MenB (vaccin meningococic B), indicat pentru persoanele cu vârsta de peste 10 ani aflate la risc crescut de infecție. De asemenea, adolescenții între 16 și 23 de ani pot opta pentru acest vaccin pentru protecție pe termen scurt, cu vârsta preferată între 16 și 18 ani;

MenABCWY, o variantă combinată care oferă protecție împotriva serotipurilor A, B, C, W și Y într-o singură injecție. Acesta poate înlocui administrarea separată a vaccinurilor MenACWY și MenB, dacă ambele sunt indicate la aceeași vizită.

Vaccinarea împotriva bolii meningococice este inclusă în cerințele multor colegii și universități din Statele Unite, care solicită dovada administrării MenACWY în ultimii cinci ani înainte de începerea studiilor.

Adulții cu imunitatea compromisă și cei care călătoresc în zone cu incidență mare de boală meningococică, cum sunt anumite regiuni din Africa Subsahariană și Arabia Saudită, sunt, de asemenea, sfătuiți să se vaccineze. Arabia Saudită cere vaccinarea obligatorie cu vaccinul conjugat ACWY pentru toți pelerinii care participă la Hajj sau Umrah.

Vaccinurile disponibile în România

În România, vaccinurile meningococice disponibile includ vaccinul conjugat ACWY și vaccinul pentru serogrupul B. Niciunul dintre aceste vaccinuri nu este asigurat gratuit prin programul național de imunizare, astfel că achiziționarea acestora se face pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie sau de un specialist în boli infecțioase.

Vaccinul ACWY (Menveo sau Nimenrix) are un preț care variază între 208 și 212 lei per doză, în farmaciile din România. Iar Vaccinul MenB (Bexsero sau Trumemba) are un preț mai mare, între 452 și 460 lei per doză.

Vaccinurile conjugate ACWY sunt preferate pentru capacitatea lor de a crea memorie imunologică, o caracteristică esențială pentru protecția pe termen lung. Nimenrix poate fi administrat de la vârsta de 6 săptămâni, iar Menveo de la vârsta de 2 ani.

Recomandări de administrare:

Sugari și copii: se recomandă ca vaccinul să fie administrat copiilor începând de la vârsta de 6 săptămâni sau 2 luni, în funcție de schema de vaccinare;

se recomandă ca vaccinul să fie administrat copiilor începând de la vârsta de 6 săptămâni sau 2 luni, în funcție de schema de vaccinare; Adolescenți: o doză inițială la vârsta de 11-12 ani, urmată de un rapel la 16 ani pentru a asigura protecția împotriva bolii;

o doză inițială la vârsta de 11-12 ani, urmată de un rapel la 16 ani pentru a asigura protecția împotriva bolii; Adulți: vaccinul este recomandat și adulților expuși riscului, mai ales celor cu imunitatea compromisă sau care călătoresc în regiuni cu o prevalență ridicată a bolii.

Vaccinurile proteice Bexsero și Trumemba sunt destinate protecției împotriva serogrupului B (MenB) predominant în Europa, inclusiv în România. Bexsero poate fi administrat de la vârsta de 2 luni, în timp ce Trumemba este indicat persoanelor de la 10 ani în sus.

În țările care au inclus vaccinarea anti-meningococică în programele de imunizare, impactul a fost semnificativ. Marea Britanie, de exemplu, a introdus vaccinul MenB în programul național de vaccinare pentru sugari în 2015 și a înregistrat o scădere rapidă a cazurilor de boală meningococică la această grupă de vârstă. Un studiu publicat în The New England Journal of Medicine, în 2020, a confirmat succesul programului de vaccinare cu MenB din Marea Britanie, arătând o reducere cu aproape două treimi a cazurilor de meningită și septicemie cauzate de meningococul de tip B la copiii mici.

