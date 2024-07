Dacian Cioloș dă de înțeles că renunță la conducerea REPER: „Începând de azi, etapa implicării active în politica de partid se încheie”

Liderul REPER (Reînnoim Proiectul European al României), Dacian Cioloș, cel care a și deschis lista de candidați a formațiunii la alegerile europarlamentare din luna iunie, a publicat marți seară un mesaj, pe pagina sa de Facebook, în care afirmă că „închei azi mandatul de europarlamentar și totodată, un ciclu de șapte ani de activitate politică activă de partid”.

„Au fost ani extraordinari, marcați de multiple provocări, de crize interne și internaționale. Din pozițiile de responsabilitate pe care le-am avut, le-am gestionat pe toate cu bună-credință, căutând mereu ca interesul public să fie cel care îmi ghidează deciziile. Uneori am avut succes, alteori am greșit, am căutat să învăț din greșeli atât cât am putut – însă am trăit acești ani cu intensitate, cu conștiința că tot ce fac este supus examenului public și cu hotărârea de a rămâne loial valorilor și principiilor cu care și pentru care am intrat în politică”, a scris Cioloș.

„Sunt mulți oameni, colegi și colege, foști colaboratori pe care i-am încurajat să se implice politic, în partide, să-și asume funcții publice. Cred în continuare că țara și cetățenii ei câștigă din implicarea politică a oamenilor buni și onești, a profesioniștilor, care aleg să intre în serviciul public și în slujba cetățenilor”, continuă el.

„Pentru mine însă, cel puțin pentru o bună perioadă de timp, începând de azi, etapa implicării active în politica de partid se încheie”, a subliniat Cioloș.

„Simt că am ajuns la un punct de la care, utilitatea și eficiența mea țin de un alt mod de exprimare decât cel politic, într-un partid. Nu spun niciodată, niciodată, însă văd acest sfârșit de mandat ca pe o nouă etapă. Doresc să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat la ultimele alegeri – aveți încredere că votul dumneavoastră, chiar dacă nu a adus rezultatul așteptat, nu va fi irosit”, a mai afirmat liderul REPER.

El precizează că în următoarea perioadă „am nevoie să mă reîncarc făcând lucruri, nu doar vorbind despre ele, să mă concentrez pe șantierele unde experiența mea profesională și experiența politică acumulată în toți acești ani, pot fi cel mai bine valorificate”.

Ce mai spune Cioloș:

„În ultimii ani, am mers în toate regiunile țării. Am cunoscut oameni extraordinari, am descoperit idei, proiecte, inițiative care, dacă sunt cunoscute și sprijinite suficient pot transforma România în țara cu care să ne mândrim cu adevărat și în care să ne simțim acasă, oriunde ne-am afla. Știu ce se întâmplă în mediul antreprenorial și civic unde, uneori chiar în ciuda politicienilor, oameni activi contribuie la evoluția țării și au inițiative remarcabile în sprijinul celor săraci, copiilor, vârstnicilor și al celor uitați de guverne sau aleșii locali.

Dorința mea este să rămân activ în România și în Europa chiar și fără să candidez în acest an sau să fac politică de partid. Experiența mea profesională și instituțională poate fi de ajutor în domenii cheie pentru viitorul și sănătatea noastră – agricultură, mediu, alimentație, dezvoltare locală, relația dintre rural și urban. Am câteva proiecte și idei pe care vreau să le pun în practică – voi reveni asupra acestora în lunile următoare.

Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru încredere, pentru mandatul pe care mi l-ați acordat”.

Dacian Cioloș a afirmat, pe 10 iunie, imediat după alegerile europarlamentare și locale, că scorul naţional obinut de partid este „un eşec”.

El a apreciat că „cele peste 300.000 de voturi primite la europarlamentare nu sunt puţine în condiţii normale, însă comasarea a crescut prezenţa şi, fără să avem încă cifre oficiale finale, realitatea ne arată că nu am trecut pragul electoral”.

„Scorul naţional este un eşec pentru noi, dar şi pentru toată mişcarea de modernizare a României şi este un mesaj şi un duş rece pe care îl primesc cu toată responsabilitatea. Sunt multe decizii din trecut care ne-au adus aici, orgolii, semnale prost înţelese. De aceea, cred că după ce avem rezultatele finale, trebuie să judecăm şi să acţionăm pe baza lecţiilor învăţate şi a mesajului transmis de alegători, iar cei care au energia şi validarea oamenilor, să încerce rapid reconstrucţia opoziţiei centrist-liberale, fără egouri şi fantomele trecutului”, a mai transmis Cioloş, la acel moment, într-un mesaj pe Facebook.

În acel mesaj, el a precizat că pentru el urmează o perioadă de reflecţie: „Eu îmi voi lua un timp de reflecţie asumându-mi neîndeplinirea unui obiectiv ambiţios. Dar îmi doresc ca toţi cei care au muncit şi cei care s-au mobilizat în această campanie să nu-şi piardă speranţa. Au convins într-un timp foarte scurt mulţi oameni şi trebuie să continue să creadă în idealurile, valorile şi principiile pe care le susţin”.

REPER a obținut 3,74% la alegerile europarlamentare, potrivit rezultatelor finale anunțate de BEC (Biroul Electoral Central), și a ratat intrarea în Legislativul comunitar.