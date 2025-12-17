De ce a fost amendat ministrul Radu Miruță cu 15.000 lei: „Faptic, este un maxim al ridicolului”

Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat, miercuri, că a primit, pe persoană fizică o amendă de 15.000 de lei , din partea Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). În opinia ministrului, această amendă este „următoarea etapă a absurdului”, deoarece a fost aplicată pentru că a vrut „conduceri curate și corecte la o companie de stat”.

„Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, din punct de vedere legal. Doar că trebuie. Faptic, este un maxim al ridicolului”, a afirmat Miruță.

Ministrul a povestit că amenda a primit-o în urma unor numiri la Avioane Craiova.

Avioane Craiova avea conducere interimară din 2016, numită „din pix”, spune ministrul. În decembrie 2016 s-a declanșat formal o procedură de selecție care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani și nu s-a terminat, a continuat ministrul.

Ministrul susține că procedura de selecție nu respectase legea

Acesta a precizat că legea prevede că o companie de stat nu poate avea interimat mai mult de 12 luni și nu poate fi lăsată fără conducere. „Dar trecusera de 8 ori intervale de cate 12 luni”.

„Când am ajuns ministru, am întrebat de ce nu s-a finalizat selecția începută acum aproape un deceniu. Răspunsul a fost un zâmbet, Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că „nu am ce face”, a povestit Miruță.

Acesta a spus că analizând documentele, a constatat nereguli evidente: procedura de selecție nu respectase legea și ocolise chiar AMEPIP – instituție creată tocmai pentru a preveni astfel de situații, pentru a nu fi ocolită.

Ministrul susține că mai departe a făcut ce spune legea, adică a solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecția. Pentru alte companii, în situații identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova, nu, a declarat Miruță.

Cine a fost numit la Avioane Craiova

„Pentru că am refuzat să girez numiri controversate și am pus temporar oameni de bună-credință, până la clarificarea unei selecții viciate (așa cum a constatat și Corpul de Control), astăzi sunt sancționat”, consideră ministrul economiei.

El afirmă că ani la rând, numirile interimare nu au deranjat pe nimeni, dar când a încercat să corecteze „ce era strâmb”, a primit amendă pe numele său.

„Legea spune că sancțiunea o plătește cel aflat în funcție la momentul controlului, 15000 lei, fara reducere la jumatate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în fața unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect”, a declarat ministrul.

Acesta a anunțat că va contesta amenda.

Președintele CA la Avioane Craiova a fost numit, în mandatul actualului ministru, Nicu Fălcoi, inginer, fost deputat USR, ofițer în Ministerul Apărării Naționale și pilot de avioane supersonice.