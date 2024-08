De ce fac germanii lucrurile mai bine? Explicații inedite

„Germania de azi e cea mai bună Germanie pe care a văzut-o lumea vreodată”, scria, în 2019, un analist american. Cum a ajuns, însă, țara să fie cea mai mare economie a Europei și una dintre puterile lumii? Există explicații pentru mitul eficienței germane?

Cu aceste întrebări în față, John Kampfner, jurnalist și scriitor britanic, și-a propus să explice cum s-a reinventat Germania și să arate cum totul, de la cultura politică la mediul de business, are drept fundament Constituția țării și principiul statului de drept.

În continuare, Panorama redă, parafrazat sau în citare directă, câteva dintre ideile prin care Kampfner încearcă să explice succesul economic german, în „Why the Germans do it Better. Notes from a Grown-Up Country”.

Citiți mai mult pe Panorama.