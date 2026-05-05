Decizia drastică a Kremlinului înaintea paradei de pe 9 mai, sub amenințarea atacurilor ucrainene cu drone

Trei mari orașe din Rusia rămân fără internet mobil pentru mai multe zile, pe fondul pregătirilor pentru sărbătoarea de sâmbătă, scriu Reuters și The Moscow Times.

Rusia a întrerupt marți serviciile de internet mobil în mare parte din Moscova, cu puțin timp înaintea paradei anuale de pe 9 mai care sărbătorește victoria asupra Germaniei naziste, eveniment care a fost redimensionat din cauza amenințării atacurilor cu drone din Ucraina, scrie Reuters.

The Moscow Times scrie că internetul mobil a fost de asemenea blocat, cel puțin parțial, în Sankt Petersburg și în Kazan, capitala Tatarstanului.

Restricțiile nu se aplică apelurilor telefonice, dar SMS-urile ar putea fi afectate. Marți dimineață, operatorii de telefonie mobilă au informat locuitorii din Moscova cu privire la aceste restricții, menționând blocarea mesajelor SMS.

Oamenilor li s-a recomandat să utilizeze rețelele Wi-Fi în aceste zile, operatorii spunând că restricțiile sunt „menite să asigure securitatea”.

Mai multe alte servicii ar putea fi afectate. Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a avertizat că ar putea apărea probleme cu internetul mobil și mesageria.

Divizia de taxiuri a celei mai mari companii de internet din Rusia, Yandex, a declarat că ar putea apărea probleme cu comandarea taxiurilor online din cauza restricțiilor.

Ce spune Kremlinul

Pe 29 aprilie, serviciul de limbă rusă al BBC a relatat, citând o sursă, că autoritățile vor aplica restricții „mai severe” privind internetul mobil la Moscova înaintea paradei din 9 mai.

Una dintre sursele jurnaliștilor a declarat că autoritățile intenționau să restricționeze toate serviciile de telefonie mobilă și, posibil, mesageria SMS în zilele de 5, 7 și 9 mai.

Rusia a restricționat deja anul acesta internetul, blocând serviciile mobile și obligând milioane de oameni să recurgă la VPN-uri, într-o acțiune pe care oponenții președintelui Vladimir Putin au descris-o ca fiind o încercare de a consolida controlul intern după patru ani de război.

Kremlinul a declarat că restricțiile au fost introduse pentru a asigura securitatea în contextul unui risc crescut de atacuri cu drone din Ucraina.

Teama de drone

Una dintre temerile autorităților de la Moscova vizează posibilele atacuri cu drone ucrainene. Potrivit informațiilor, 11 drone au fost văzute deasupra capitalei în zilele de 3 și 4 mai. Una dintre ele a lovit o clădire de locuințe de pe strada Mosfilmovskaia, situată la 6 km de Kremlin.

Anul acesta, Kievul a intensificat atacurile cu drone adânc în teritoriul Rusiei, lovind infrastructură militară și energetică.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că dronele ucrainene ar putea ataca parada de Ziua Victoriei din 9 mai de la Moscova, unul dintre cele mai simbolice evenimente ale Kremlinului.

Vorbind la Erevan, Zelenski a sugerat că Rusia nu mai este capabilă să-și etaleze puterea militară așa cum a făcut-o în anii precedenți.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar la această paradă”, a spus președintele ucrainean, citat de The Kyiv Post. „Aceasta va fi prima dată în foarte mulți ani când nu își pot permite prezența armelor la paradă”, a observat el.

„Iar dronele ucrainene pot lovi, de asemenea, această paradă. Acest lucru arată că nu mai sunt la fel de puternici ca înainte”, a adăugat Zelenski.

Între timp, se preconizează că parada din 9 mai din Piața Roșie va fi redusă semnificativ, potrivit unor informații care indică faptul că, pentru prima dată din 2008, nu vor fi prezentate tancuri, sisteme de rachete sau artilerie.

Ministerul Apărării din Rusia a atribuit această decizie „situației operaționale actuale”, deși analiștii spun că măsura are legătură cu lipsa echipamentelor și cu preocupările legate de securitate, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone.