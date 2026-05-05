Mărgele negre, găsite de un lider USR în urnele de vot, la moțiunea de cenzură. Doi parlamentari au plecat cu bilele acasă

Urnele de la moțiunea de cenzură din 2019 când a fost demis Guvernul Dăncilă. Foto: Inquam Photos /George Călin

Senatorul USR Cristian Ghinea, secretar al Biroului Permanent al Senatului, a anunțat că în urna de vot, după exprimarea opțiunilor de la moțiunea de cenzură, au fost găsite și două mărgele negre.

„281 voturi valabile pentru moțiune. 3 contra. Și două mărgele negre. Serios, tocmai am numărat bilele democrației suveraniste, ca membru în Biroul Permanent”, a scris senatorul, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele. Practic, s-au prefăcut că votează pentru colegii care filmau. Mărgelele au fost anulate”, a adăugat Ghinea, potrivit Agerpres.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru „împotrivă”, iar trei voturi au fost anulate.

Votul la moțiunea de cenzură PSD-AUR l-a egalat pe cel din 2021, când Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi.

Premierul Ilie Bolojan a părăsit Palatul Parlamentului cu puțin timp înainte de anunțarea rezultatului votului la moțiune, fără a face declarații de presă, și a plecat la Guvern.

Liberalii s-au reunit marți după-amiaza într-o ședință a Biroului Politic Național, în format extins, la Palatul Parlamentului, pentru a decide pașii ce trebuie urmați după demiterea Cabinetului.

La puțin timp după începutul ședinței, liberalii au și votat pentru întărirea rezoluțiilor adoptate deja de partid, potrivit cărora PNL nu va mai colabora cu PSD. 34 de liberali au votat pentru, iar 10 s-au abținut, potrivit surselor HotNews.