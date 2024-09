Deloitte România promovează la nivelul de director cinci profesioniști din departamentele de audit și servicii conexe, servicii fiscale și servicii suport

Echipa de management a Deloitte România se extinde de la 1 septembrie 2024, în urma promovării la nivelul de director a angajaților Ioana Lucaciu, Mihai Ionică și Andrei Stan, din departamentul Audit și Servicii conexe, a lui Alexandru Stancu, din departamentul Servicii Fiscale, și a lui Radu Huțan, din cadrul departamentului de Servicii Suport.

„Felicitări colegilor mei cărora le încredințăm acest foarte important rol datorită implicării lor exemplare în asistarea clienților, în consolidarea portofoliului de servicii și a legăturilor noastre cu mediul de afaceri și în dezvoltarea colegilor din echipele din care fac parte. Indiferent dacă și-au început cariera în Deloitte, în calitate de absolvenți, sau ni s-au alăturat ulterior, ei au împlinit așteptarea pe care se bazează atât cultura noastră, cât și modelul nostru de business, aceea a dezvoltării personale și profesionale continue”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Ioana Lucaciu, care preia rolul de Director Audit și Servicii Conexe, face parte din echipa de Deloitte România din Cluj-Napoca și are 12 ani de experiență în audit. Ea a fost implicată în proiecte complexe de auditare a datelor financiare conform standardelor românești (RAS) și internaționale (IFRS), pentru companii listate la Bursa de Valori București, precum și pentru filiale ale unor grupuri internaționale, în principal din sectoarele auto, bunuri de larg consum și produse industriale. Ea este membră a Asociației Experților Contabili Autorizați (ACCA) și a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și absolventă a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca.

Mihai Ionică, promovat Director Audit și Servicii Conexe, s-a alăturat Deloitte România în 2010 și a coordonat numeroase proiecte, precum audituri financiare și revizuiri ale situațiilor financiare, pentru companii multinaționale și locale care raportează datele financiare în conformitate cu standardele internaționale (IFRS) și cele române de contabilitate (RAS). Expertiza lui acoperă diverse sectoare, cu accent pe telecomunicații. În cadrul departamentului de audit al Deloitte România, el face parte și din echipa care asigură relația cu autoritățile de reglementare a profesiei de audit financiar. Are un master în Contabilitate, Audit și Informatică de Gestiune la Academia de Studii Economice din București, este membru al ACCA și al CAFR.

Andrei Stan s-a alăturat Deloitte România în 2014 și preia acum rolul de Director Audit și Servicii Conexe. El este expert în procese de due diligence ale sistemelor IT, în managementul riscului, analiză de afaceri și îmbunătățirea proceselor și asistă companii din domenii precum servicii financiare, telecomunicații, retail, media și divertisment, produse farmaceutice, producție, precum și entități din sectorul public, cu servicii de consultanță de business, de management de proiect pentru sisteme IT și securitatea informațiilor. Andrei are, de asemenea, experiență în standarde de conformitate, inclusiv Sarbanes-Oxley și SSAE 18, și în sisteme de plăți electronice și audituri ale serviciilor de internet banking.

Alexandru Stancu, Director Servicii Fiscale, a asistat companii din diverse industrii – retail și produse de consum, producție, auto și tehnologie, media și telecomunicații – și a fost implicat în proiecte complexe, cum ar fi litigii fiscale, reprezentarea clienților pe parcursul controalelor fiscale și antifraudă, revizuiri fiscale, procese de due diligence și proiecte de digitalizare fiscală (SAF-T, e-Factura și e-Transport). De asemenea, el a avut o experiență de doi ani în Elveția, unde a coordonat proiecte internaționale de consultanță fiscală, inclusiv restructurări fiscale, tranzacții transfrontaliere, tranzacții în lanț, precum și fuziuni și achiziții. Este consultant fiscal autorizat și membru al Camerei Consultanților Fiscali din România, precum și expert contabil în cadrul Camerei Experților Contabili din România.

Radu Huțan, Director Servicii Suport, a făcut inițial parte din echipa Deloitte România de management al riscului, oferind suport în realizarea de audituri IT, apoi a oferit asistență în implementarea proceselor și procedurilor necesare pentru diferite standarde de securitate a informațiilor și ulterior a trecut în echipa de securitate cibernetică, având expertiză în penetration testing și răspuns la incidente. A fost implicat în proiecte în România și în regiunea Europei, a Orientului Mijlociu și a Africii (EMEA), pentru companii din diverse sectoare, în special instituții financiare. În 2021, el s-a alăturat echipei de management al calității și al riscului din cadrul Deloitte România și acum este Chief Information Security Officer (CISO) al Deloitte Central Europe.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 457.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 3.400 de profesioniști.

