Detalii de culise despre propunerea de armistițiu în Gaza, acceptată de Hamas. Reacția premierului israelian

Fumul care se ridică deasupra clădirilor distruse din Fâșia Gaza în timpul bombardamentelor israeliene din 17 mai 2025. Sursă foto: Jack GUEZ / AFP / Profimedia

Hamas este de acord cu propunerea privind încetarea focului pe o perioadă de 60 de zile în războiul cu Israel, care prevede inclusiv eliberarea a jumătate dintre ostaticii ținuți în Fâșia Gaza și a unor prizonieri palestinieni din Israel, a declarat o sursă oficială egipteană, luni, potrivit Reuters.

Basem Naim, oficial de rang înalt din cadrul Hamas, a confirmat că organizația palestiniană este de acord cu propunerea respectivă, scriind pe Facebook: „Mișcarea și-a dat aprobarea pentru noua propunere prezentată de mediatori”.

Presa israeliană a citat surse israeliene care au declarat că răspunsul Hamas a fost primit.

Reacția lui Benjamin Netanyahu

Nu a existat deocamdată un răspuns oficial din partea Israelului, însă într-un mesaj video din biroul său premierul Benjamin Netanyahu a spus: „Eu, la fel ca voi, aud relatările din mass-media, iar din ele vă puteți desprinde o impresie – Hamas este sub o presiune imensă”.

Sursa oficială egipteană a spus că înțelegerea cuprinde o suspendare a operațiilor militare israeliene pe o perioadă de 60 de zile și enunță un cadru pentru un acord cuprinzător care să pună capăt conflictului izbucnit în urmă cu aproape doi ani.

O sursă familiarizată cu negocierile a declarat că propunerea reflectă îndeaproape un plan anterior care fusese prezentat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și pe care Israelul l-a acceptat.

Mediatorii s-au reunit duminică la Cairo cu reprezentanți ai Hamas, iar prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a alăturat discuțiilor luni și s-a întâlnit atât cu președintele egiptean el-Sisi, cât și cu reprezentanții organizației palestiniene, a declarat un oficial informat cu privire la întâlniri.

Planurile Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza au stârnit îngrijorare atât în străinătate, cât și pe plan intern, unde zeci de mii de israelieni au participat duminică la unul dintre cele mai mari proteste de la izbucnirea războiului unele dintre cele mai mari proteste de la începutul războiului, cerând un acord pentru oprirea luptelor și pentru a fi eliberați cei 50 de ostatici rămași în Gaza – oficialii israelieni cred că 20 sunt încă în viață.