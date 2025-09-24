DIICOT a deschis un dosar penal pentru terorism după amenințările trimise la zeci de școli și spitale din țară

DIICOT a anunțat, miercuri seară, că în dosarul deschis după ameninţările primite de unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din ţară se fac cercetări in rem (pentru faptă) pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism, notează News.ro.

„Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare, transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale mai multor unităţi spitaliceşti şi de învăţământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunii prevăzute de art.32 alin 4, rap. la art.32 alin.1 lit. a din Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”, a anunţat, miercuri seară, DIICOT.

„Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă şi completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluţii legale şi temeinice”, a adăugat sursa citată.

„Voi provoca un masacru și mă voi sinucide. Intru cu 2 pistoale”

Luni, autorităţile au declanşat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale, din Bucureşti şi din ţară, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arăta în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul.

„Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Menţionăm că Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, a transmis Poliţia.

Duminică seară s-au primit primele mesaje de ameninţare care fac referire la „un masacru”.

„Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, era mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Marţi şi miercuri, au fost primite mesaje similare, Poliţia Română anunţând că au fost vizate instituţii din 24 de judeţe.

Un adolescent acuzat de FBI că a trimis sute de amenințări cu bombă și unor instituții din SUA a fost audiat

Un tânăr de 17 ani a fost audiat în cadrul anchetei. El a fost ridicat de anchetatori în drum spre școală, miercuri dimineață, și dus la audieri la IGPR.

Tânrul este elev la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București, iar acuzațiile grave care i se aduc sunt în contradicție cu imaginea pe care acesta o are la școala unde învață, conform directoarei liceului.

„Nouă nu ni s-a adus la cunoștință, nu am primit nicio informare oficială în legătură cu situația sa. Nu știm ce s-a întâmplat. Este un elev foarte cuminte, iar când spun cuvântul foarte, chiar este foarte, nu exagerez. Asta este tot ce pot să vă spun”, declara pentru HotNews, în luna mai, Florica Demeter, directoarea Liceului Teoretic „Hristo Botev”.

Arestat la domiciliu din luna ianuarie a acestui an, după ce autoritățile americane au inițiat procedurile de extrădare, tânărul a primit permisiunea judecătorilor de a urma cursurile școlare. Măsura preventivă a fost revocată de judecători, odată cu respingerea cererii de extrădare.