Doi arhitecți au cumpărat o casă maramureșeană veche de 80 ani și au reasamblat-o la Doftana

Gabriela și Șerban sunt arhitecți de profesie și fondatori ai firmei Workroom Architecture. Din 2015, cei doi au visul de a se muta la Doftana, într-o căsuță pitită printre dealuri, cu copii alergând prin livadă de dimineața până seara și cu zile tihnite, îngrijind grădina de legume. Opt ani mai târziu, această imagine nu mai este o simplă proiecție a unor tineri visători, ci o realitate construită în timp, cu mult efort și sacrificii.

La prima lor întâlnire, Șerban i-a propus Gabrielei să meargă până la Doftana să vadă un teren pe care tatăl lui îl cumpărase în 2005, cu gândul de a-și construi acolo o casă de vacanță. Șerban, care tocmai revenise în țară după trei ani petrecuți în Portugalia, unde lucrase ca arhitect și permaculturist, își dorea să folosească terenul respectiv pentru a testa diverse tehnici de plantare pe care le învățase în timpul petrecut în străinătate. I-a dezvăluit Gabrielei planul său și așa a început aventura lor împreună.

„Eu sunt crescută și născută în București și ieșită în natură doar în vacanțe”, spune Gabriela. „Nu am simțit cu nici un alt loc conexiunea pe care am simțit-o cu Doftana. Așa o pace incredibilă, de cum am ajuns. Când Șerban mi-a propus să începem să plantăm pe teren, am spus da fără să stau pe gânduri”.

Așa arăta casa când au găsit-o în Maramureș.

Au dormit la teren în cort, în mașină și într-o dubă de transmisiune

După acest episod, au început să vină regulat la Doftana. În fiecare weekend, umpleau portbagajul Peugeot-ului lor 206 cu plante, arbuști, găleți și unelte de grădinărit și porneau către teren. Lăsau mașina jos și urcau cu toată greutatea în spate. Nu prea aveau încotro, căci accesul spre teren e posibil doar cu mașină 4×4, pe o porțiune de 200-300 metri urcuș. De multe ori au înnoptat în cort, profitând de vremea bună. În weekendurile cu ploaie, stăteau o singură zi, neavând posibilitate de cazare în zonă. Un an mai târziu, au reușit să își cumpere o mașină de teren care le-a făcut viața mai ușoară. Nu doar că au scăpat de povara căratului de bagaje, dar au ajuns să o folosească și ca adăpost când hotărau să rămână peste noapte.

