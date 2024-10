VIDEO Un tramvai a ieșit de pe șine și a intrat direct într-un magazin din centrul capitalei norvegiene Oslo

Un tramvai a deraiat și a intrat într-un magazin din centrul orașului Oslo, fiind răniți vatmanul și cel puțin trei pasageri, potrivit poliției norvegiene.

Serviciile de urgență au tratat răniții la fața locului, dar se pare că niciunul nu avea răni grave, a transmis poliția, adăugând că erau aproximativ 20 de pasageri la bordul tramvaiului în momentul coliziunii.

Tramvaiul albastru al societății de transport Sporveien din Oslo a ieșit de pe șine și a intrat într-un magazin de calculatoare aflat la parterul unei clădiri cu patru etaje din centrul capitalei norvegiene.

Strolling Oslo and this scene appears.



Brand new tram. Brand new street/tram tracks.



🤷‍♂️ pic.twitter.com/gNSVreXSkz