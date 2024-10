Donald Trump a cerut să fie protejat cu avioane militare, de teama presupusei amenințări din partea Iranului, dezvăluie presa americană

Staff-ul de campanie al lui Donald Trump a solicitat utilizarea de aeronave și vehicule militare pentru a-l proteja pe fostul președinte în ultimele săptămâni ale campaniei electorale din SUA, scriu vineri The New York Times și The Washington Post, potrivit Reuters.

Solicitarea vine în urma celor două tentative recente de asasinare a candidatului republican la președinție. De asemenea, luna trecută, reprezentanții campaniei lui Trump au afirmat că au fost informați de oficiali ai serviciilor americane de informații cu privire la presupuse amenințări din partea Iranului, care ar încerca să-l asasineze.

Un reprezentant al Secret Service, care este însărcinat cu protejarea candidaților prezidențiali, a declarat că „fostul președinte beneficiază de cele mai înalte niveluri de protecție”, dar a confirmat că staff-ul de campanie al lui Trump a solicitat mai mult.

„Secret Service va rămâne vigilent și va continua să își ajusteze și să își îmbunătățească dispozitivul de protecție, după cum este necesar, pentru a atenua amenințările în continuă evoluție”, a declarat reprezentantul agenției.

Președintele Joe Biden le-a declarat reporterilor că a autorizat serviciile de securitate să-l protejeze pe Trump ca și cum ar fi un președinte în exercițiu, iar dacă solicitarea lui Trump se încadrează în această categorie, atunci cererea ar trebui să fie aprobată.

Potrivit The New York Times (NYT), staff-ul de campanie al lui Trump a discutat cu șeful de cabinet al Casei Albe, Jeff Zients, și cu Ronald Rowe, directorul interimar al Secret Service, solicitând resurse militare pentru a-l proteja pe candidatul republican, care o înfruntă pe vicepreședinta american Kamala Harris în scrutinul prezidențial din 5 noiembrie.

Reprezentanții campaniei lui Trump le-au spus oficialilor americani că au trebuit să mute, să reprogrameze sau să anuleze evenimente de campanie din cauza lipsei unei protecții adecvate, a mai scris NYT, citând patru persoane informate cu privire la acest subiect.

Staff-ul lui Trump a solicitat, de asemenea, extinderea restricțiilor de zbor deasupra locuințelor republicanului și a mitingurilor de campanie, precum și prepoziționarea de sticlă balistică la evenimentele din statele-cheie, relatează The Washington Post, citând e-mailuri obținute și surse a căror identitate nu a fost dezvăluită.

Biroul Directorului National Intelligence a recunoscut că Trump a primit o informare din partea serviciului, în septembrie, dar nu a confirmat niciun detaliu. Presupușii atacatori din cele două tentative separate nu au legături cunoscute cu Iranul.

Secret Service s-a confruntat cu numeroase critici după prima tentativă de asasinat asupra lui Trump, în iulie, care a dus la demisia directorului său și la alte schimbări în domeniul securității.