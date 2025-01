VIDEO Donald Trump, categoric despre Putin: Distruge Rusia prin faptul că nu face o înțelegere

Președintele american Donald Trump i-a cerut luni, la întoarcerea în Biroul Oval, președintelui rus Vladimir Putin să înceapă negocierile pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite Politico.

„(Președintele ucrainean Volodimir) Zelenski mi-a spus că vrea să încheie o înțelegere, nu știu dacă Putin vrea… S-ar putea să nu. Cred că ar trebui să facă o înțelegere. Cred că distruge Rusia prin faptul că nu face un acord”, a spus Trump, într-o discuție cu jurnaliștii în Biroul Oval, când a semnat zeci de ordine executive.

„Cred că, Rusia este cam în mare dificultate. Uitați-vă la economia lor, la inflație. M-am înțeles foarte bine cu (Putin), aș spera că vrea să facă o înțelegere”, a adăugat Trump.

Jurnaliștii l-au întrebat în mod repetat pe Trump despre promisiunile sale de a pune capăt războiului din Ucraina și i-au reamintit că a promis să facă acest lucru în prima sa zi în funcție.

„Mai am o jumătate de zi”, a glumit Trump, apoi a adăugat că dorește să încheie totul cât mai curând.

Trump a spus că Putin nu poate fi mulțumit de progresul lent al războiului său împotriva Ucrainei – la aproape trei ani după ce a ordonat un atac total și la 11 ani după ce trupele ruse deghizate au intrat pentru prima dată în peninsula ucraineană Crimeea.

„Se chinuie. Majoritatea oamenilor credeau că va dura aproximativ o săptămână, iar acum suntem la trei ani. Asta nu îl face să arate bine”, a spus Trump.

„Avem cifre care arată că aproape un milion de soldați ruși au fost uciși. Aproximativ 700.000 de soldați ucraineni sunt uciși. Rusia este mai mare, are mai mulți soldați de pierdut, dar acesta nu este un mod de a conduce o țară”, a adăugat Trump.

