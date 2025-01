Donald Trump l-a numit în fruntea Secret Service pe agentul care l-a protejat cu propriul corp în timpul tentativei de asasinat

Sean Curran, agentul Secret Service care a fost responsabil de securitatea lui Donald Trump în timpul tentativei de asasinat din iulie 2024 a fost numit director al agenției guvernamentale responsabile cu protejarea demnitarilor americani, a anunțat președintele american într-o postare pe rețeaua sa Truth Social.

Donald Trump l-a numit pe noul director Secret Service drept „un mare patriot care mi-a protejat familia în ultimii ani”.

„Și-a provocat curajul neînfricat când și-a riscat propria viață pentru a o salva pe a mea de glonțul asasinului din Bulter”, a subliniat noul președinte american.

Assassination attempt on Donald Trump at a rally in Butler, Pennsylvania.



