Donald Trump: SUA „așteaptă cu nerăbdare următoarea cucerire”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că forțele militare americane vor rămâne desfășurate în jurul Iranului, dar că privesc „cu nerăbdare” către o nouă cucerire, relatează CNBC.

„Toate navele, aeronavele și personalul militar american… vor rămâne în loc în și în jurul Iranului, până în momentul în care ACORDUL REAL încheiat va fi respectat pe deplin”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Dacă, din orice motiv, asta nu se va întâmpla, ceea ce e foarte improbabil, atunci ‘Încep Împușcăturile’, mai mari, mai bune și mai puternice decât oricine a văzut vreodată.”

Trump a dat din nou asigurări că Iranul nu va dezvolta arme nucleare și că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă și sigură pentru navigația comercială.

„Între timp, marea noastră Armată se Încărcă și se Odihnește, privind, de fapt, cu nerăbdare către următoarea sa Cucerire”, a adăugat Trump. El a încheiat mesajul, publicat aproape de miezul nopții, cu o declarație: „AMERICA S-A ÎNTORS!”.

Declarația a venit la o zi după ce Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni mediat de Pakistan, care a pus capăt a șase săptămâni de lovituri aeriene și a dus la o relaxare a piețelor financiare globale, pe fondul optimismului că livrările energetice prin Strâmtoarea Ormuz vor fi reluate.

Iranul a declarat că trecerea sigură prin strâmtoare va fi posibilă, dar supusă coordonării cu forțele sale armate.

Mesajul lui Trump, pe fondul tensiunilor continue din Orientul Mijlociu

Însă multe lucruri rămân neclare în privința acordului de armistițiu, pozițiile Statele Unite și Iranului părând departe unele de celelalte în privința cerințelor. Teheranul respinsese propunerea de 15 puncte a Washingtonului și ar fi prezentat un plan propriu de 10 puncte pentru încheierea conflictului, inclusiv încetarea atacurilor israeliene asupra Hezbollah în Liban și ridicarea tuturor sancțiunilor.

Israelul a susținut decizia lui Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului, dar a insistat că armistițiul nu se extinde asupra Libanului și a lansat miercuri cele mai puternice lovituri asupra țării de la izbucnirea războiului în februarie.

Hezbollah a lansat atunci lovituri împotriva Israelului de pe teritoriul libanez, țara din care gruparea teroristă militantă operează.

Loviturile israeliene au dus la o nouă amenințare din partea Iranului, care a sugerat că ar fi „nerezonabil” să continue negocierile pentru a obține un acord de pace permanent cu Statele Unite, subliniind fragilitatea armistițiului. Se așteaptă ca SUA și Iranul să se întâlnească pentru o rundă de negocieri la Islamabad vineri.

Prețurile petrolului și-au reluat creșterea joi, pe măsură ce ostilitățile continue din regiune au împiedicat speranțele pentru o încheiere rapidă a războiului.