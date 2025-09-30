Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va prezida marți o reuniune extraordinară a celor mai importanți generali și amirali americani din întreaga lume, care au fost convocați săptămâna trecută la o bază a pușcașilor marini din Virginia, fără nicio explicație, transmite agenția Reuters.

Trump a declarat că va folosi întâlnirea față în față cu principalii comandanți ai armatei americane, care va avea loc la Universitatea Corpului Pușcașilor Marini din Quantico, pentru a le spune că „îi iubim”. Se așteaptă ca secretarul apărării Pete Hegseth, cel care a convocat de urgență întâlnirea, să vorbească despre „etosul războinicului” („warrior ethos”), unul dintre subiectele sale preferate.

Reuniunea are loc după opt luni de schimbări radicale la Pentagon de la preluarea mandatului de către Trump, inclusiv demiterea președintelui Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore și a celui mai înalt amiral al Marinei, interzicerea unor cărți din bibliotecile academiilor militare și efectuarea de atacuri letale în largul Venezuelei asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.

Toate acestea au alimentat speculațiile – atât în rândul armatei americane, cât și în publicul american mai larg – că reuniunea ar putea depăși cu mult exercițiul de ridicare a moralului descris de Trump, incluzând posibile discuții despre reducerea numărului de ofițeri de rang înalt și o reconfigurare a priorităților de apărare ale Statelor Unite.

„Oricine poate încerca să ghicească” ce se va discuta în cele din urmă, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului, referindu-se la ordinea de zi a reuniunii.

Forțele armate americane jură loialitate Constituției SUA

Liderii militari prezenți la eveniment vor fi atent observați de opinia publică pentru orice reacție la eventualele comentarii cu tentă politică făcute de Trump, care a implicat frecvent armata în chestiuni politice.

Armata Statelor Unite este menită să fie apolitică, loială Constituției SUA și independentă de orice partid sau mișcare politică.

Discuțiile vor avea loc la o zi după anunțul privind planurile de a trimite unități ale Gărzii Naționale la Chicago – cel mai recent oraș american unde Trump intenționează să trimită trupe, în pofida opoziției autorităților locale.

El a anunțat planuri de a trimite Garda Națională în Portland, Oregon, în weekendul trecut și a trimis unități ale Gărzii și pușcași marini la Los Angeles mai devreme în cursul acestui acest an, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Ce a spus Trump despre întâlnirea cu generalii

În comentarii făcute duminică pentru Reuters, Trump a descris reuniunea de la Quantico drept un moment de „esprit de corps” – spirit de unitate și camaraderie.

„Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri prețuiți; să fie puternici, duri, inteligenți și plini de compasiune”, a declarat Trump într-un interviu.

Prezența sa îl va eclipsa probabil pe Hegseth, care a convocat comandanții din întreaga lume, inclusiv pe cei staționați în locații îndepărtate din Asia, Europa și Orientul Mijlociu.

În aproape fiecare discurs public, Hegseth vorbește despre „etosul războinicului” și despre necesitatea ca armata americană să adopte o mentalitate de luptător – teme asupra cărora este de așteptat să revină și marți.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un ordin executiv prin care a redenumit Departamentul Apărării drept „Departamentul de Război”, revenind la titulatura pe care instituția o purta până după Al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.