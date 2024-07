EC by day: Club de comedie și film, întâlniri cu personalități și zeci de activități pentru o zi de festival plină

Electric Castle este festivalul în care fiecare minut se trăiește la maxim. Între sutele de concerte, participanții pot alege spectacole de stand-up comedy, lecții de mix la platane, sesiuni de yoga sau zeci de activități sportive.

În camping, cei 18.000 de oameni cazați aici își încep diminețile cu sesiuni de fitness sau yoga, urmate de concerte spontane la „Royal Singing Showers”, dușurile unde talentul muzical e încurajat și premiat. Până se decide meniul ce va fi gătit la Royal Grill by Lidl, e timp suficient pentru a alege ținuta zilei la pop-up store-ul „Shine your light by Zalando” din festival. Pentru indeciși, există Castle Market, unde zeci de tineri designeri din România își prezintă creațiile. Printre ei, Velements aduce colecția realizată din hainele donate, în primăvară, în campania „It’s not good bye, it’s wear you later”, prin care fanii festivalului au reciclat peste o tonă de îmbrăcăminte.

Spațiul vechilor grajduri din castel devin, anul acesta, club de comedie și film. În fiecare zi de festival, de la ora 11:00, Teo, Vio, Costel și toți membri Comedy Box au două ore de interacțiune cu participanții, prin jocuri, iar seara au loc spectacole de stand-up. Între aceste momente, The Stables e spațiu de cinema, cu proiecții ale unor documentare despre cariera unor legende din muzică, propuse de DokStation.

Pentru discuții ce inspiră, EC Talks by E.ON are nu mai puțin de 30 de invitați: scriitori, jurnaliști, artiști, activiști sociali deschid discuții pe teme provocatoare, menite să creeze dezbateri și să schimbe mentalități. Pentru cei care caută altfel de răspunsuri, ateliere de educație sexuală sau cele în care poți învăța cum să mixezi muzică pot fi exact locul în care să ia decizii deștepte pentru viitor.

Sportul păstrează adrenalina la nivel înalt în festival: volei pe plajă, tenis de masă, baschet sau, de ce nu, bocce sunt partea din lunga lista de activități ce pot fi practicate, de dimineață până la apus. Un apus care e întotdeauna spectaculos de fotografiat din Royal Wheel sau din baloanele cu aer cald, pregătite pentru experiențe la înălțime.

Lista tuturor activităților și programul detailat se urmăresc cel mai simplu în aplicația Electric Castle, ce poate fi descărcată pentru Android și iOS.

Parteneriat media