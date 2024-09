Elena Lasconi dă explicaţii după controversele privind studiile: „Mi-am zis că nu o să termin niciodată facultatea asta”

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a povestit cum arăta perioada din viața ei în momentul în care a început să studieze la Facultatea Ecologică din Deva, după controversele din spațiul public privind educația candidatei USR la alegerile prezidențiale.

Elena Lasconi a explicat că după liceu s-a căsătorit, a făcut un copil şi a intrat la facultate cu frecvenţă redusă la 22 de ani.

„Eu, după ce am terminat liceul, m-am căsătorit. Nu era nimic neobişnuit pentru Haţeg să mă căsătoreşc, m-am îndrăgostit, şi am adus-o pe lume… (…) Mi-am dorit foarte mult un copil şi am adus-o pe lume pe Oana care pentru mine a fost centrul universului. În 1992 am născut-o. (…) La frecvenţă redusă am făcut-o (facultatea – n.r.), cinci ani. La 22 (de ani – n.r.) am divorţat. Nu a fost să fie! După care am dat la facultate, nu-mi aduc aminte dacă chiar în anul respectiv sau în celălalt an, şi am intrat printre primii. Dar să ştii că era concurenţă, pentru că veneau foarte mulţi profesori de la ASE, de la Bucureşti şi de la Timişoara. Era singura posibilitate, singura, pentru mine, prin care puteam să fac o facultate, pentru că eu nu puteam cu un job la Pro Tv Deva (…) cel mai devreme terminam la ora 23 şi erau zile în care la ora 3 dimineaţa trebuia să mă duc în Valea Jiului să prind schimbul din mină. Şi am muncit foarte mult”, a povestit Elena Lasconi, vineri seară, în podcastul moderat de Lucian Mîndruţă, scrie News.ro.

Președintele USR a mai spus că nu credea că va termina studiile din cauza ritmului alert de viață.

„În primii doi de facultate, eu am zis: nu o să termin niciodată facultatea, nu aveam timp. Eram disperată. Au fost momente în care am plâns pe stradă. Aveam o profesoară de Contabilitate de la ASE care îmi dăduse nota 4,75, atât aveam scris şi nu a vrut să-mi dea 25 de sutimi. Şi am zis: eu nu o să termin niciodată facultatea asta! Dar ceea ce pot să spun este că, ca şi primar, eu sunt ordonator principal de credite. Abia am reuşit să iau 5 la Contabilitate în facultate pentru că trebuia să tocesc ceva, dar am dovedit la Primărie că sunt unul dintre cei mai buni primari din România”, a mai precizat candidata USR la alegerile prezidențiale.

Elena Lasconi nu vrea să discute despre divergențele cu fiica sa

Primarul din Câmpulung Muscel a spus că preferă să nu mai vorbească despre divergenţele cu fiica sa din spaţiul public, subliniind că ea şi fiica sa se iubesc.

„Copilul meu pentru mine este sfânt”, a susţinut ea, subliniind că nu are nicio înţelegere cu fiica sa pentru ca aceasta să nu mai aibă ieşiri publice în timpul campaniei în care mama sa este candidat.

Lasconi a menţionat că fiica sa, care are 32 de ani, nu vrea să revină în România pentru că „a plecat scârbită de ceea ce s-a întâmplat aici (…) nu i s-a potrivit ceea ce se întâmplă aici, în România”.

„Mă oameni buni, a apărut ştire la nivel local şi scria toată lumea când am terminat facultatea. Cu mine, cu poză cu tichia în cap, era fiică-mea pe lângă mine, era deja măricică. Eu m-am mândrit cu asta pentru că am reuşit să o termin, alţii nici nu au reuşit să o termine. Şi după aia am avut ambiţia, când am ajuns la Bucureşti, după ce am terminat şcoala BBC, am avut ambiţia să dau la facultatea pe care eu mi-am dorit să o urmez, şi anume la ASE, să dau licenţa acolo. Şi am luat 10 la lucrarea de diplomă Marketingul în televiziunea comercială şi 8,40 la scris”, a explicat ea.

Ea a spus că i-a fost „foarte greu, dar e foarte mândră” de ce a realizat, subliniind că a vorbit public, încă de atunci, despre studiile sale.

Ce facultate a urmat Elena Lasconi

Newsweek a relatat săptămâna aceasta că Elena Lasconi a terminat Universitatea Ecologică, instituţie privată de învăţământ, la Deva, lucru pe care l-a ţinut secret şi că în 3 ani de studiu a avut media generală sub 7, iar la foarte multe materii a trecut cu media 5.

Liderul USR Elena Lasconi, candidat la preşedinţie, a urmat cursurile unei instituții private, Universitatea Ecologică Deva, iar în CV-ul oficial a menţionat însă doar că a absolvit ASE Bucureşti, unde şi-a susţinut examenul de licenţă, în 2001.

„Este adevărat, am terminat Facultatea Ecologică din Deva, fapt pe care nu l-am ascuns, cum eronat spuneţi. Ca dovadă, în unul dintre ultimele interviuri în care am fost întrebată de trecerea de la economist la jurnalist am spus că am terminat Facultatea Ecologică din Deva şi că sunt licenţiată ASE Bucureşti. Interviu cu Elena Lasconi – Femeia.ro”, a susţinut ea într-un răspuns transmis Newsweek.

În ceea ce priveşte faptul că în CV-ul postat pe site-ul Primăriei Câmpulung, pe care o coduce, a scris că în 2001 a deveni „economist licenţiat al ASE Bucureşti în profilul economic managementul turismului şi comerţului”, fără a menţiona studiile făcute la Universitatea Ecologică Deva, Lasconi a explicat: „În CV se completează studiile superioare doar dacă sunt finalizate. Acestea se consideră finalizate doar dacă ai obţinut licenţa. Examenul de licenţă l-am susţinut la ASE Bucureşti, unde am obţinut nota 9,20 (8,40 examen scris la Economie şi Relaţii Internaţionale şi 10,00 la lucrarea de licenţă)”.

Notele din timpul facultăţii le-a justificat prin faptul că muncea câte 16 ore pe zi şi era mamă singură.