Elena Lasconi denunță „o manipulare de tip rusesc” în privința poziției ei față de „propaganda gay”: „Căsătoria pentru mine este între o femeie și un bărbat”

Candidata USR la preşedinţie, Elena Lasconi, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a susţinut niciodată ideea căsătoriei între persoane de acelaşi sex, denunțând „o manipulare de tip rusesc”, şi a amintit că, în urmă cu un an, a avut „de suferit” atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional pentru că a dezvăluit public că a votat la referendumul pentru familie.

Lasconi a vorbit despre acuzaţiile care i se aduc de către cei care susţin că i-ar încuraja pe copii pe calea homosexualităţii. „Doamne fereşte!”, a spus lidera USR, în acest context.

„Manipulările au venit de genul: Dacă vine Elena Lasconii președinte, copii vor fi învățați în școli că trebuie să fie gay și că va fi o propagandă care le va suci mințile copiilor. Cum răspundeți?”, a întrebat-o Mihai Gâdea, iar Lasconi a replicat: „Păi, cu adevărul”.

„Căsătoria pentru mine este între o femeie şi un bărbat. (…) Dar, pe de altă parte, eu am învăţat, ca bun creştin, că cea mai importantă lecţie pe care trebuie să o înveţi în viaţa asta este iubirea de aproape. Eu aşa am fost educată de bunica mea. Şi când spun asta, asta înseamnă şi toleranţă. Toleranţa e mână-n mână cu iubirea. Nu ura, nu dezbinarea, nu violenţa”, a spus Lasconi.

„Avem multe probleme foarte grave cu Rusia care ne suflă în ceafă, încât am cel mai mic interes pentru ce fac oamenii în dormitorul lor și nu este treaba politicienilor să facă asta”, a continuat ea.

„Eu să ştiţi că am avut de suferit că mi-am arătat credinţa. M-am născut creştin-ortodoxă, sunt botezată la biserică, creştin-ortodoxă. Când eram în şcoala generală, aveam un profesor de biologie care ne urmărea să nu mergem la biserică, aşa era pe vremea lui Ceauşescu. Profesor de biologie, îl ştiu toţi foştii mei colegi din Haţeg. Şi ne urmărea şi după aceea ne punea note mici şi ne umilea în clasă, pentru că mergeam de Înviere la biserică. Nu era liber cum este acum, nu aş vrea să ne întoarcem acolo”, a mai afirmat lidera USR, potrivit News.ro.

„Pe de altă parte, am fost criticată inclusiv de colegii mei că am această cruce pe care o port, pe care o am din 1999. Ştiţi foarte bine cât de greu mi-a fost la sfârşitul anului trecut, exact acum un an, după declaraţia că am votat la referendumul pentru familie, cât de mult am suferit atât personal şi cât de mult mi-a afectat şi cariera politică, pentru că am fost dată jos de pe lista de europarlamentare. Dar, cu toate astea, eu nu m-am lepădat de cuvântul lui Dumnezeu şi de Dumnezeu, pentru că eu îl simt în fiecare zi în sufletul meu. Dar nu m-am apucat să vin cu populisme din astea şi să fac propagandă, pentru că eu Îl am în viaţa mea şi în sufletul meu. Şi am credinţa că Dumnezeu anul acestea, zilele acestea, nu-şi va lua ochii de la România. Am credinţa asta”, a adăugat ea.

„Avem atât de multe probleme foarte grave în momentul de faţă, cu Rusia care ne suflă în ceafă acum, încât, credeţi-mă, am cel mai mic interes pentru ce fac oamenii în dormitorul lor şi nu este treaba politicienilor să facă chestia asta. Aş vrea ca oamenii să se intereseze. Este o manipulare de tip rusesc, este evident, este demonstrată. Eu nu încerc pe nimeni să conving de nimic, pentru că pe mine mă cunosc mulţi oameni. Şi ştiu, mă ştiu colegii când ţineam posturile. Sunt practicantă, ortodoxă practicantă”, a mai spus Lasconi.

„Dar eu nu încerc acum să conving şi e foarte greu atunci când vii cu tot felul de video-uri prin care se încearcă cu fake news-uri să manipuleze masele. E foarte greu ca în patru zile tu să le demontezi. E absolut imposibil. Dar eu sunt aici, sunt printre oameni, ceea ce nu se poate spune despre celălalt candidat, care se comportă ca un robot”, a conchis lidera USR.