VIDEO Un asteroid a luminat cerul Rusiei, în Iacutia

Un asteroid a luminat miercuri devreme cerul Iacutiei, îndepărtata regiune estică a Rusiei, producând o minge de foc înainte de a arde probabil în atmosferă, au spus oficialii și oamenii de știință, relatează Reuters.

Ministerul pentru situații de urgență din Iacutia a declarat că toate autoritățile au fost puse în alertă pe măsură ce asteroidul se apropia, dar că nu au fost raportate pagube după coborârea acestuia.

„Locuitorii din districtele Olekminsk și Lensk au putut observa noaptea o coadă asemănătoare unei comete și a unui fulger”, se arată în comunicat.

Agenția Spațială Europeană a scris pe X că asteroidul a măsurat probabil 70 cm în diametru și a fost observat cu aproximativ 12 ore înainte de apariția sa pe cer.

☄️ Asteroid #C0WEPC5 (temporary designation) entered Earth's atmosphere at 16:15 UTC/17:15 CET, creating a fireball over Yakutia witnessed by people in the region.



The object was discovered roughly 12 hours ago and is thought to have been around 70 cm across.



Thanks to… https://t.co/ohya9xsEak