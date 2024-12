Călin Georgescu susține că dorește ajutorul SUA privind o problemă de securitate națională: „O să-i cer personal lui Trump” / Pe ce criterii va numi șefii SRI și SIE

Candidatul independent la președinție Călin Georgescu a afirmat marți seară, în emisiunea „Marius Tucă Show”, transmisă live pe Youtube și pe TikTok, că este „ultra-pro-Trump” și că îi va cere „personal” ajutorul președintelui-ales al SUA pentru a pune capăt problemei drogurilor din țara noastră.

„Voi fi un președinte ultra-activ. În plus de asta… vrea cineva să fie consum de droguri în România? Se dorește așa ceva? Eu nu cred. Cutoate acestea este în plină desfășurare și în plină dezvoltare. Așa ceva nu are de ce să mai fie și o să-i cer cere personal președintelui Trump să fim sprijiniți, pentru că au expertiză masivă în acest lucru, pentru a opri acest flagel. Și de aici încolo lucrurile pot fi înțelese și prin faptul că… domnule, ne mor copii aici, tineri. Am o statistică foarte precisă la numărul de tineri care îl avem acum în România, la peste 3 milioane, sunt 10% consumatori de droguri, în special la vârsta de 13-14 ani. Asta este o nenorocire. Noi avem nevoie să oprim rapid această situație, nu putem să continuăm în felul acesta”, a spus Georgescu.

„Nu poți să te joci cu așa ceva. Noi eram, acum mulți ani, piață de tranzit. Am devenit consumatori, iar acest lucru se întâmplă în mod special în liceele din România. Dincolo de asta, discutăm de ordine, disciplină și cuvinte puține”, a continuat el.

„Atâta timp cât oamenii, să ne înțelegem bine, fiecare cetățean român va avea stabilitate și siguranță, va fi independent economic, este foarte important ce să spun, noi nu putem vorbi de nimic dacă nu atacăm baza economică, vreau să fiu foarte clar. Oamenii au nevoie de stabilitate. (…) Bani sunt, important este să gândești sistemul, pe actualul sistem nu se poate construi nimic”, a mai afirmat Georgescu.

În octombrie 2023, membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) au stabilit că traficul și consumul de droguri şi alte substanţe stupefiante prejudiciază valorile de securitate naţională prevăzute de Constituţie şi legislaţia în domeniul securităţii naţionale. Potrivit CSAT, consumul de droguri afectează „ordinea de drept şi climatul de exercitare neîngrădită a drepturilor, a libertăţilor şi a îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor”.

Tot în emisiunea de marți seară, candidatul calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale a mai punctat: „Sunt ultra-pro-Trump. Gândesc în același spirit, stil pragmatic și voi fi întotdeauna în această poziție”.

De asemenea, el a fost întrebat ce șefi va numi la conducerea principalelor două servicii secrete din România, SRI și SIE.

„Subliniez un lucru. Așa cum spunea președintele Trump: viitorul va fi al patrioților, adăugăm și al oamenilor pregătiți moral și profesional. Asta este condiția. Restul nu pot să vă spun, că nu am niciun nume. Criteriile astea sunt. Dar pot să vă spun un lucru, că nu le știu pe toate”, a răspuns Călin Georgescu.

„Prin urmare, voi fi foarte pregătit cu cei mai buni consilieri și cei mai buni experți, pe care îi voi strânge în jurul meu, asta e cert și pe care îi am deja. Vorbesc de echipa de la Cotroceni. Dincolo de asta… cu ei mă voi sfătui și voi vedea cum este cel mai bine, astfel încât să nu mai existe această poziție în societatea românească: «astăzi contează pe cine știi, nu ce știi». Va fi invers. Va conta ce știi, nu pe cine știi”, a adăugat el.

„Adică tot ce înseamnă această sinecură și fel de fel de poziții din familie, din prieteni, bazate doar pe impostură și pe inconștiență se va termina, așa cum se vor termina multe lucruri. Atunci când mergi prin țară și ești oprit în trafic, «vă rog să-mi prezentați actele la control». Care-i povestea cu asta? Așa ceva nu se mai poate întâmpla. (…) Adică atunci când nu respecți legea, trebuie eficiență maximă, indiferent pe ce poziție este persoana respectivă trebuie să plătești ”, a subliniat Călin Georgescu.

Emisiunea transmisă live de Marius Tucă pe Youtube și TikTok a început marți seară la 20.00 și a durat peste o oră și jumătate.