Elena Lasconi: Ne aşteaptă un an greu, dar, dacă suntem uniţi, calmi şi ne uităm la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să ne-o prezinte, o să trecem peste orice obstacol

Preşedinta USR, Elena Lasconi, spune că speră ca 2025 să fie „un an al sincerităţii şi al transparenţei”, un an în care să se schimbe „pe bune” felul în care se face politică în România.

„Vă doresc ca 2025 să fie, înainte de orice, un an liniştit, în care să reuşim să construim, nu să reparăm. Am încheiat un an foarte dificil, dar am rămas în picioare. Ne aşteaptă un an greu, dar, dacă suntem uniţi, calmi şi ne uităm la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să ne-o prezinte, o să trecem peste orice obstacol”, a scris Lasconi pe Facebook.

Ea speră ca 2025 să fie „un an al sincerităţii şi al transparenţei” și „anul în care reuşim să schimbăm pe bune felul în care facem politică în România”.