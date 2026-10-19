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Actualitate

Elevul din Bistrița care și-a atacat profesoara cu un cuțit nu răspunde penal / Ce prevede legea și precedentul Cenei

Simona Voicu
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Adolescentul care a atacat o profesoară și un elev într-o școală din Bistrița are 13 ani și 6 luni, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud, pentru HotNews. 

  • În cazul minorilor sub 14 ani, care comit infracțiuni, pot fi luate doar măsuri specializate, precum supravegherea, consilierea psihologică sau plasamentul.
  • După crima șocantă din Timiș, când doi minori și-au ucis un coleg, a fost depusă o inițiativă legală prin care vârsta răspunderii penale scade la 12 ani. Ce s-a întâmplat cu proiectul 