Elon Musk s-a întâlnit cu ambasadorul Iranului la ONU „într-un loc secret”, susține NYT

Elon Musk, proaspăt numit de Donald Trump într-un post pentru „eficientizarea guvernului”, s-a întâlnit luni, „într-un loc secret” din New York, cu ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, potrivit unor surse iraniene citate de The New York Times (NYT). Cei doi au discutat despre cum să se dezamorseze tensiunile dintre Iran şi Statele Unite.

Întâlnirea dintre Musk și ambasadorul Iranului a durat mai mult de o oră și a fost „pozitivă”, au declarat surse iraniene pentru cotidianul american.

Întrebat de jurnaliștii NYT dacă a existat o astfel de întâlnire, Steven Cheung, directorul de comunicare al lui Donald Trump, a declarat: „Nu comentăm rapoarte despre întâlniri private care au avut sau nu loc”. Musk nu a răspuns solicitării de a face comentarii pe acest subiect.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a tranziţiei pentru viitoarea administraţie Trump-Vance, a afirmat într-o declaraţie: „Poporul american l-a reales pe preşedintele Trump pentru că are încredere în el să ne conducă ţara şi să restabilească pacea prin forţă în întreaga lume. Când se va întoarce la Casa Albă, el va lua măsurile necesare pentru a face exact acest lucru”.

Dacă întâlnirea se confirmă, ar putea fi un semn că Trump a decis să opteze pentru o abordare diplomatică cu Teheranul. În timpul primului său mandat, președintele ales al SUA a fost artizanul unei aşa-numite politici de „presiune maximă” faţă de Iran, reinstaurând împotriva Teheranului sancţiunile severe care fuseseră ridicate în cadrul unui acord nuclear istoric încheiat în 2015.

Săptămâna trecută, Iranul i-a trimis lui Trump un semnal de deschidere, cerându-i să adopte o nouă politică faţă de Teheran, după ce Washingtonul a acuzat Iranul de implicare într-un plan de asasinare a preşedintelui american ales.

Elon Musk, rol-cheie în administrația Trump

Elon Musk a jucat un rol fără precedent în campania lui Donald Trump, cheltuind peste 100 de milioane de dolari din averea personală pentru a-l ajuta să fie ales președinte.

De asemenea, miliardarul a apărut la mitinguri și a folosit platforma de socializare X (fosta Twitter) pentru a promova conținut pro-Trump, în încercarea de a-i atrage în special pe tinerii votanți de sex masculin.

După ce a ieșit învingător în cursa pentru Casa Albă, Trump l-a numit pe Elon Musk într-un post ce va avea rolul de a construi un guvern mai eficient, acordând și mai multă influență celui mai bogat om din lume.

Magnatul din domeniul tehnologiei a luat parte săptămâna aceasta la convorbirea telefonică dintre președintele ales al Statelor Unite și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.