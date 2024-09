Emil Săndoi va debuta pe banca celor de la Poli Iași – Duel dificil cu Universitatea Craiova

Emil Săndoi a susținut vineri prima conferință de presă din postura de antrenor al echipei Poli Iași, fostul internațional român urmând se debuteze pe banca tehnică a moldovenilor contra Universității Craiova, echipa de suflet.

În vârstă de 59 de ani, Săndoi este conștient de faptul că Universitatea este mare favorită în meciul care va avea loc în data de 15 septembrie, de la ora 18:15, în Copou.

„În cele câteva zile de când sunt la Poli Iași am încercat să-i descopăr mai bine pe jucători. Am urmărit toate meciurile din campionat, știu toți jucătorii. Mi-aș fi dorit să am mai multe zile la dispoziție, iar vremea să fie altfel, să ne antrenam pe cele mai bune terenuri.

Nu a fost asa, trebuie să depășim aceste obstacole. Am găsit aici jucători cu calitate, care pot să facă diferența. I-am văzut la antrenamente, sunt preocupați să respecte sarcinile cerute, sunt implicați. Este îmbucurător pentru mine.

Sper ca la ora jocului să fim bine din toate punctele de vedere și să dăm o replică cât se poate de bună adversarului. Am mari speranțe în suporterii echipei, în spectatorii care vor veni să ne susțină, sper ca prestația noastră să fie una pozitivă.

Știm că întâlnim un adversar foarte bun, bănuiesc că va fi un joc complicat, din punctul meu de vedere întâlnim favorita campionatului. Au transferat bine, a venit Cicâldău, au reușit să-l păstreze pe Mitriță, care cred că este cel mai bun jucător din campionat.

Asta nu înseamnă că nu vom încerca să anulăm atuurile pe care le au ei. Trebuie să punem în valoare calitățile noastre. Aștept cu nerăbdare jocul, sper să fie un rezultat pozitiv.

Toată munca și eforturile mele, indiferent de adversar, vor fi în slujba echipei pe care o antrenez, e normal să fie așa.

Poate și datorită faptului că mă leagă atât de multe de Craiova, cu atât mai mult îmi doresc să avem un rezultat pozitiv” – Emil Săndoi, în cadrul unei conferințe de presă, citat de Gsp.ro.

Poli Iași se află pe locul 14 în clasament, cu 7 puncte acumulate, în timp ce Universitatea Craiova se găsește pe doi, cu 15 puncte.