Emma Răducanu: „Tatăl meu m-a obligat să joc tenis. Nu aveam voie să am un iubit, nu puteam să ies cu prietenele”

Emma Răducanu a uimit întreaga lume a tenisului câștigând US Open 2021, dar rezultatele acesteia au fost sub așteptări în ultimele sezoane. Într-un interviu acordat recent publicației The Times, britanica a vorbit despre copilăria sa și a dezvăluit că „a fost obligată” de tatăl ei să se apuce de tenis.

Emma Răducanu spune că a fost obligată de tatăl ei român să joace tenis

Sportiva cu tată român și mamă din China a dezvăluit că părinții ei sunt „foarte greu de mulțumit”. Ion și Renee i-au dictat Emmei mișcările în carieră, i-au ales antrenorii și i-au interzis să aibă iubiți sau să iasă cu prietenele, dar britanica spune că așa a reușit să obțină cea mai importantă performanță a sa: câștigarea unui titlu de Grand Slam.

„La început, tatăl meu m-a obligat să mă apuc de tenis. Nu mi-a plăcut, dar apoi, pe măsură ce am crescut și tenisul a devenit o prioritate, m-am forțat.

Parinții mei sunt atât de insistenți. Când eram mai mică, erau chiar mai mult decât acum. Au ajuns la un punct în care îmi spun ce cred ei că este mai bine, dar își dau seama în cele din urmă că, cu cât insistă mai mult, cu atât mai mult mă voi împotrivi.

Am văzut oameni grozavi cu care jucam la juniori care aveau părinți mult mai îngăduitori, care spuneau: ‘Nu-i nimic dacă pierzi’, iar acei jucători nu mai joacă tenis, așa că nu dau vina pe părinții mei pentru asta” – Emma Răducanu (locul 209 WTA), într-un interviu pentru The Times.

Emma Răducanu: „Nu aveam voie să am un iubit, nu puteam nici măcar să ies cu prietenele”

„Părinții mei se opuneau ferm ideii de a avea iubiți, credeau că este împotriva pregătirii mele. Nu aveam voie nici măcar să ies cu prietenele mele. Eram plină de resentimente.

Dar asta m-a făcut să fiu foarte încrezătoare și să mă simt foarte bine în propria mea companie, ceea ce este, de asemenea, un mare punct forte.

Am fost foarte norocoasă să fiu crescută în acest mod. M-am confruntat cu o mulțime de provocări, dar mama mi-a insuflat de mică rezistența, iar aceasta este probabil cea mai mare calitate a mea, indiferent cât de rău merg lucrurile.

Îmi amintesc toate momentele din trecut în care m-am simțit foarte deprimată sau tristă, iar faptul că știu că am ieșit din ele îmi dă încredere, face ca acele victorii să fie mult mai dulci. Dacă ar fi avut parte de o călătorie ușoară, nu ar fi însemnat atât de mult.

Cred că este o nebunie ceea ce fac jucătorii de tenis. Trecem prin toată această durere și suferință doar pentru 30 de secunde la final, dacă câștigăm. Este masochism într-un fel, dar merită din plin” – Emma Răducanu, potrivit Punto De Break.

Emma Răducanu a fost cel mai sus pe locul 10 în clasamentul WTA (11 iulie 2022), dar acum ocupă locul 209. În 2024, britanica a înregistrat 9 victorii și 7 înfrângeri. A adunat 4 milioane de dolari doar din premiile din tenis.

Emma Răducanu, pregătită pentru sezonul de iarbă: „Mă simt foarte sănătoasă”

Răducanu va debuta în sezonul de iarbă la Nottingham Open (WTA 250), iar în primul tur se va duela cu japoneza Ena Shibahara (locul 274 mondial). Emma spune că s-a recuperat complet după operațiile suferite și se află în cea mai bună formă fizică.

„Din punct de vedere corporal, fizic, mă simt foarte sănătoasă. Am făcut o muncă uimitoare cu antrenorul meu în ultimele luni, după operaţie. Sunt într-un loc foarte potrivit. Sunt sănătoasă şi abia aştept cu nerăbdare să încep să joc.

Cred că încheieturile mele sunt într-o stare mai bună decât au fost vreodată. Deci nu există nicio îndoială sau teamă dacă lovesc mingea sau îmi fac programul. Mai degrabă trebuie să fii proactiv şi să nu vrei să te pui în situaţii inutile.

Nu trebuie să mă grăbesc şi să încerc să câştig Roland Garros, nu a fost obiectivul meu anul acesta. Trebuia să prioritizez ceea ce îmi doresc şi a fost bine pentru mine să lucrez la partea fizică” – Emma Răducanu.