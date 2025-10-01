„Este ceea ce fac dictatorii”. Reacții furioase după ce Trump ce a îndemnat armata SUA să folosească orașele drept „terenuri de antrenament” / Generalii au tăcut, cine l-a lăudat

Comandanții militari de top ai SUA ascultă discursul președintelui Donald Trump la baza Marine Corps Base Quantico, pe 30 septembrie 2025, în Quantico, Virginia. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Discursul președintelui american Donald Trump și cel al șefului Pentagonului, Pete Hegseth, la neașteptata reuniune a liderilor militari americani de marți au fost întâmpinate cu critici aspre din partea democraților, cu laude din partea republicanilor, dar și cu o reacție discretă până acum din partea oficialilor armatei SUA, scrie Reuters.

Vorbind în fața a sute de generali și amirali americani într-un auditoriu aglomerat din Quantico, Virginia, Hegseth le-a spus comandanților că ar trebui să demisioneze dacă nu susțin agenda lui. Secretarul Apărării i-a denunțat, de asemenea, pe „generalii grași”, spunând că trupele ar trebui să fie într-o formă fizică mai bună, în timp ce a criticat inițiativele privind „diversitatea”.

Hegseth a acționat cu o viteză uimitoare pentru a remodela Departamentul american al Apărării, concediind generali și amirali de rang înalt, în încercarea de a pune în aplicare agenda de securitate națională a lui Trump și de a elimina inițiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.

Armata SUA ar trebui să fie apolitică, loială Constituției SUA și independentă de orice partid sau mișcare politică.

În timpul discursului său de peste o oră, care a abordat toate subiectele, de la taxe vamale la armele nucleare, Trump și-a apărat multe dintre politicile sale și a spus, într-o remarcă șocantă, că trupele militare ar trebui să folosească desfășurarea lor în orașele americane drept „terenuri de antrenament pentru armata noastră”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un democrat al cărui nume a fost vehiculat ca posibil candidat la președinție în 2028, a afirmat că discursul liderului de la Casa Albă ar trebui să îi îngrozească pe oameni.

„A declara război orașelor națiunii noastre și a folosi trupele noastre ca pioni politici este ceea ce fac dictatorii. Acest om nu se preocupă de nimic altceva decât de propriul ego și de propria putere”, a scris Newsom, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Trump a anunțat planuri de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon, și a trimis deja Garda și pușcași marini aflați în serviciu activ la Los Angeles, la începutul acestui an, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Guvernatorul din Illinois, JB Pritzker, un democrat al cărui stat se așteaptă să primească trupe ale Gărzii Naționale, a avut de asemenea o reacție dură.

„Trupele noastre și națiunea noastră merită mai mult decât să te comporți ca un tiran mărunt”, a afirmat el.

„Demonstrație de conducere periculoasă”

Liderul democrat al Comitetului Forțelor Armate, senatorul Jack Reed, a denunțat discursul președintelui american drept „o demonstrație costisitoare și periculoasă de leadership din partea administrației Trump”.

Reuters notează că nu este clar cât a costat evenimentul. A fost necesar ca liderii militari să sosească din întreaga lume, cu avionul, înainte de o iminentă „închidere” („shutdown”) a guvernului federal.

În timpul reuniunii militare, au existat puține reacții vizibile din partea generalilor și amiraliilor care au participat la eveniment – aceștia au stat în mare parte tăcuți.

Oficialii militari americani de rang înalt au părăsit sala după discursul lui Trump și mulți se vor grăbi să se întoarcă la posturile lor.

Până în prezent, nu au existat reacții semnificative din partea oficialilor în uniformă care au participat.

Dar unii parlamentari republicani au avut o opinie pozitivă.

Congresmanul republican August Pfluger a afirmat că discursul lui Hegseth a fost „plin de inspirație” și i-a încurajat pe toți americanii să îl asculte.

Senatorul Lindsey Graham, un aliat de lungă durată al lui Trump, a spus că președintele american a adus armatei laude binemeritate.

„Este o gură de aer proaspăt să vezi un comandant suprem exprimându-și mândria nesfârșită față de armata noastră și fiind puternic fără să-și ceară scuze”, a declarat Graham.