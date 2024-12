Evenimentele care au marcat lumea artei în 2024

Lumea artei a fost anul acesta marcată de proteste, de importante aiversări, încheierea unor afaceri și inaugurarea altora, de recorduri controversate la licitație și serii de lucrări cu mesaje socio-politice.

Piața de artă a înregistrat cea mai slabă performanță din ultimii ani, pe fondul conflictelor geopolitice, al incertitudinii legate de alegerile prezidențiale din SUA și al ratelor ridicate ale dobânzilor. Concedierile au cuprins întreaga industrie, de la galeriile de top la case de licitații, iar provocările economice au afectat puternic galeriile mici și mijlocii, multe dintre acestea închizându-se. În Germania, SUA și Regatul Unit, zona culturală a devenit un loc pentru activism în legătură cu războaiele Israelului din Gaza și Liban.

Bestiarul lui Banksy

Nouă murale au fost confirmate în decurs de nouă zile de artistul stradal Banksy. Vara aceasta, el a dezvăluit în diverse părți din Londra câte un desen mural – o capră, două capete de elefanți, trei maimuțe, un lup, doi pelicani, o pisică, mai mulți piranha, un rinocer și o gorilă.

Dacă lupul a fost furat la câteva ore după ce apăruse, pisica a fost demontată de niște constructori de pe panoul pe care se afla de teama că va avea aceeași soartă (proprietarul panoului a declarat poliției că îl va dona unei galerii de artă).

Asta subliniază încă o dată că Banksy a depășit de mult simplul statut de artist stradal, având în vedere că, în licitații, lucrările lui sunt vândute pentru milioane de lire sterline. În 2021, „Love is in the Bin” a fost adjudecată la Sotheby’s contra sumei de 18,6 milioane de lire sterline.

