EVERGENT Investments raportează rezultate financiare record la S1 2024

Rezultatul net a fost de 250 de milioane de lei la 30 iunie 2024, de 2,6 ori mai mare decât nivelul bugetat pentru întreg anul 2024.

EVERGENT Investments, compania de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 250 de milioane de lei la 30 iunie 2024, compus din 122,5 milioane de lei profit net și 127,5 milioane de lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat. Rezultatul net este indicatorul de performanță al EVERGENT Investments și demonstrează capacitatea companiei de a crea valoare în mod constant pentru acționarii săi și de a depăși așteptările pentru întregul an 2024.

Performanțe remarcabile ale EVERGENT Investments:

Valoarea totală a activelor administrate a fost de 3,57 miliarde de lei, marcând o creștere robustă de 42,2% față de 30 iunie 2023 și stabilind un record pentru companie.

Valoarea activului net a fost de 3,13 miliarde de lei, în creșterecu 39,4% față de 30 iunie 2023, consolidând poziția financiară a companiei.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost de 3,45 lei/acțiune, în creștere cu 41,3% față de 30 iunie 2023, reflectând o performanță superioară în administrarea activelor.

Dividendele distribuite în 2024: valoarea dividendelor repartizate în 2024 a fost de 81,7 milioane de lei din rezultatul net al anului 2023. Aceasta subliniază predictibilitatea companiei de a returna valoare acționarilor în mod consistent.

Investiții strategice în S1 2024: 213,34 milioane de lei.

Preocuparea pentru sustenabilitate: peste 55% din portofoliul de active este deținut în emitenți care integrează factorii ESG.

„Rezultatele obținute în prima jumătate a anului 2024 sunt dovada succesului strategiei noastre de investiții și a capacității de a identifica oportunități dincolo de provocări. Suntem pe un trend de creștere și continuăm să consolidăm poziția financiară a companiei, în pofida unor turbulențe în piețe. Am atins un maxim istoric al activelor totale administrate, valoarea de 3,57 miliarde de lei, o creștere semnificativă de 42,2% față de 30 iunie 2023, ceea ce a însemnat o depășire a pragului de 700 de milioane de euro. În acest semestru, nivelul investițiilor a depășit 213 milioane de lei, reflectând capacitatea noastră de a administra dinamic capitalul și de a returna valoare investitorilor. Avem un set de oportunități pe care îl explorăm și analizăm proiecte de investiții, luând în considerare impactul unor factori cu potențial advers, cum ar fi: inflația, rata de dobândă și contextul electoral.” a declarat domnul Claudiu Doroș, Președinte Director general al EVERGENT Investments.

Portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală in valoarea totala a activelor, de 70,3%, iar ponderea acțiunilor necotate este de 8,1%. Se mențin ca sectoare principale în structura portofoliului, sectorul Financiar – Bancar cu 43,9% și sectorul Energie – Industrial cu 23,4% din valoarea totală a activelor. În cadrul portofoliului de acțiuni listate predomină deținerile în companii de top din sectoare strategice.

EVERGENT Investments a continuat dezvoltarea companiei pentru a crea valoare pentru investitori și pentru comunitatea din România. În cel de-al doilea trimestru, compania a început distribuirea dividendelor în sumă totală de 81,7 milioane și a demarat unul dintre programele de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobate de acționari în data de 29 aprilie 2024. EVERGENT Investments se remarcă prin cel mai bun randament al dividendului (DY) din sectorul său de activitate, de 7,09%, la data de 30 iunie 2024.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity în agribusiness, real estate și tehnologie.

Prin politica de dividend predictibilă și programele de răscumpărare, compania le oferă acționarilor atât profituri pe termen scurt, cât și perspectiva pe termen lung de creștere a valorii activelor deținute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a plătit peste 1 miliard de lei în dividende și răscumpărări de acțiuni proprii. www.evergent.ro.



Articol susținut de EVERGENT Investments