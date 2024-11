VIDEOINTERVIU Theodor Paleologu, despre alegerile prezidențiale de duminică: „Știm că e o alegere proastă pe oricine am vota. Oamenii ăştia nu pot genera respect”. Cuvinte grele despre principalii candidați

Cu doar câteva ore înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale, profesorul Theodor Paleologu face un avertisment: „speranţa e un prost sfătuitor”. El spune, într-un interviu la podcastul HotSpot, că românii ar trebui să pună ştampila nu pe candidatul în care cred cel mai mult, ci pe cel cu care se ruşinează cel mai puţin.

„Ruşinea este principalul sentiment patriotic”, spune profesorul Theodor Paleologu (51 de ani) într-un interviu pentru publicul HotNews.ro. El crede că, deşi oferta electorală de la alegerile prezidenţiale este „lamentabilă”, românii ar trebui să voteze fără să aibă vreo aşteptare de la candidaţi.

„Avem de ales între nişte nulităţi. Nu e o lamentaţie, e o descriere realistă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să votăm. Ci să ne dăm seama care nulitate ne jenează mai puţin. Trebuie doar să nu ne îmbătăm cu apă rece, ca să nu fim dezamăgiţi apoi”, afirmă Paleologu.

Profesorul fondator al şcolii de învăţământ alternativ Casa Paleologu crede că alegerile prezidenţiale din acest an nu reprezintă o mare cumpănă pentru români.

Paleologu a candidat la alegerile prezidențiale din urmă cu cinci ani din partea PMP și a obținut 5,72% (527.098 voturi). În urmă cu câteva luni, Paleologu declara că a refuzat o nouă candidatură susținut de PMP, Forța Dreptei și REPER. „Știu, această decizie îi va dezamăgi pe cei care își doresc să mă poată vota. Le înțeleg frustrarea, dar rămîn, vorba lui Georges Pompidou, „en réserve de la République”.”, spunea în septembrie Paleologu.

Acum, fostul ambasador și fost ministru al Culturii, spune la HotSpot că, indiferent cine va câştiga alegerile, „oricum e ruşinos pentru România”. Theodor Paleologu le recomandă românilor să meargă la vot, în ciuda ofertei electorale pe care o consideră slabă. „Votaţi, dar nu vă mai amăgiţi”, spune acesta.

„E şansa noastră să nu ne crape obrazul de ruşine”

HotNews.ro: Cu cine votaţi?

Theodor Paleologu: Suntem milioane de cetăţeni turmentaţi pentru că ştim că e o alegere proastă şi chiar ruşinoasă pe oricine am vota. Bem până la capăt cupa ruşinii de a vota nişte oameni mediocri, stupizi, care nu au cum să înveţe mai mult. Unii dintre ei sunt, pur şi simplu, găinari sau escroci. Sunt părtaşi la pungăşii. Golani de ultima speță. Eu cred că ruşinea este principalul sentiment patriotic. Românii patrioţi trebuie să resimtă o enormă ruşine. În momentul de faţă, primii candidaţi din sondaje sunt de nevotat. A fost deja o ruşine în 2019 că, în turul II, am avut de ales între Iohannis şi Dăncilă. Şi am spus atunci că Iohannis va fi un preşedinte dispreţuit şi că-şi va termina mandatele într-un climat de scârbă generalizată faţă de persoana lui. Eu l-am votat în 2014 fără să am vreo iluzie pentru că-l cunoşteam, vorbisem de câteva ori cu el şi-mi dădusem seama care e nivelul lui intelectual. Iohannis a contribuit la o degradare a vieţii publice în România şi am ajuns în situaţia în care orice neavenit îşi poate imagina că poate deveni preşedinte. Sunt oameni fără pregătire minimală.

– Păi, şi cine credeţi că va câştiga?

– Poţi să dai cu banul dacă vrei să votezi util. S-ar putea ca doamna Lasconi să aibă mai multe şanse, după ce s-a retras Ludovic Orban. Dar problema nu e să-l votezi pe cel care câştigă. Alegerile prezidenţiale nu sunt păcănele, nu sunt pariuri sportive. Votezi pentru un proiect, pentru o persoană, e o treabă foarte serioasă! Or, foarte mulţi români abordează alegerile ca pe nişte pariuri sportive. Nu e vorba de şansele lor, ci de şansa noastră să nu ne crape obrazul de ruşine, pentru că oamenii ăştia ne fac de ruşine. Mie îmi e ruşine cu Iohannis, îmi era ruşine cu Dăncilă, îmi e ruşine cu Ciolacu, mi-e ruşine cu Ciucă, poate îmi va fi ruşine cu Lasconi. Oamenii ăştia nu pot genera respect. Unele dintre persoanele care candidează sunt exemple de patologie a puterii înainte de a fi ajuns la putere!

„Speranţa e un prost sfătuitor”

– Nu credeţi credeţi că oamenii au nevoie de speranţă ca să meargă la vot?

– Sigur că există o nevoie de speranţă. Numai că, aşa cum spune Tucidide, speranţa e un prost sfătuitor. Eu nu vreau să cădem în depresie, dar trebuie să vedem realitatea cum este. Ruşinea e sentimentul patriotic prin excelenţă în acest moment, pentru că nu avem de ce să fim mândri. Aşa cum îmi era ruşine, înainte de 1989, că suntem conduşi de prostul satului. E absolut dezolant să ai de ales între asemenea oameni. Dar trebuie să nu disperăm. Pur şi simplu, nu trebuie să aşteptăm de la ei lucrurile pe care le promit. Iluziile nu sunt bune la nimic, ele duc la dezamăgire. Chiar dacă votaţi Lasconi, chiar dacă votaţi Ciucă, nu vă amăgiţi, nu vă îmbătaţi cu apă rece. Gândiţi-vă că, până în 2029, deci după ce vor trece 40 de ani de la Revoluţie, vom fi fost conduşi de preşedinţi dintre care Traian Băsescu iese în evidenţă ca fiind cel mai bun. Şi ăsta nu e un compliment! Pentru că atât de jos este nivelul.

„Poate Elena Lasconi, dar dacă va câştiga? Trebuie să ne înarmăm psihic”

– Păi, şi atunci ce aveţi în minte atunci când alegeţi?

– Pentru mine, Ciolacu şi Simion sunt îngrozitori. Între Ciucă şi Lasconi, cred că oamenii aleg persoana care le inspiră cel mai puţin dispreţ. Asta-i tot. Sunt oameni slabi, nearticulaţi. Depinde ce penibil vreţi să suportaţi cel mai mult. Nu pot să dau niciun argument pentru care ar fi mai bun. Poate Elena Lasconi, că are ceva mai multe şanse să intre în turul II. Dar, după aia, ce ne facem dacă va câştiga? E foarte slabă şi ne vom potcovi cu ea pentru 5 ani. Trebuie să ne înarmăm psihic pentru ce înseamnă lucrul ăsta. Vă va fi ruşine dacă va câştiga, dar altă variantă nu e. Dacă vreţi să votaţi pentru un om inteligent care s-a prezentat foarte onorabil la dezbateri, votaţi Kelemen Hunor!