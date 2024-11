fanatik.ro: Câți bani are, de fapt, George Simion. Dezvăluirile liderului AUR: „Stau în chirie!”

George Simion, președintele AUR, a fost invitatul lui Horia Ivanovici, la emisiunea „Sport și Politică”. Candidatul la alegerile prezidențiale care se apropie a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK, ce avere are.

George Simion, care a spus că are susținerea a sute de mii de oameni, a precizat că nu are bani mulți, nu are vile sau mașini de lux. În momentul de față, el a aproximat toată averea lui la 5.000 – 10.000 de euro, spunând că stă cu chirie. „Asta e toată averea mea”, a spus el. Citește mai mult pe fanatik.ro

