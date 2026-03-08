Festivaluri de artă la care să participi primăvara aceasta

Cinci festivaluri de artă debutează primăvara aceasta în Statele Unite, Australia și Europa și prezintă cele mai noi tendințe și artiști emergenți alături de creatori și creații consacrate.

Bienala Whitney

Bienala Whitney are loc, la muzeul omonim din New York, în perioada 8 martie – 23 august 2026.

Și în 2026, anul care marchează cea de-a 250-a aniversare a fondării națiuni, evenimentul este o prezentare a artei americane. Într-o perioadă în care mulți politicieni conservatori au criticat imigranții, curatorii Marcela Guerrero și Drew Sawyer au inclus în expoziția lor artiști născuți în afara Statelor Unite, printre care pictorița de origine palestiniană Samia Halaby și artistul conceptual de origine vietnameză Sung Tieu.

Cea de-a 82-a ediție a Bienalei Whitney – cea mai longevivă expoziție de artă contemporană din Statele Unite – prezintă lucrările a 56 de artiști, duo-uri și colective care reflectă momentul actual și examinează diverse forme de relaționalitate, inclusiv legăturile între specii, relațiile familiale, implicările geopolitice, afinitățile tehnologice, mitologiile comune și suporturile infrastructurale.

Citiți mai mult pe Curatorial.ro.