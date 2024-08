VIDEO Un nou film „Alien” tronează la box office după o pauză de 7 ani, dar există și voci care semnalează un „defect” important

„Parcă am mai văzut asta undeva” e modul în care unii descriu noul film „Alien: Romulus”, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia

„Alien: Romulus”, cel mai recent film din franciza „Alien” a debutat în forță la box office, adjudecându-și prima poziție în primul weekend de rulare în cinematografe, însă unii critici afirmă că noul lungmetraj a mers prea departe cu omagiile aduse primelor pelicule din populara saga.

Datele publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, citate de AFP și Agerpres, arată că în primele sale 3 zile în cinematografe Alien: Romulus a obţinut încasări de 41,5 milioane de dolari.

„Un debut excelent pentru o continuare a unei saga de filme horror”, a explicat David A. Gross, analist în cadrul Franchise Entertainment Research.

Revista Variety pune în context ce înseamnă acest „excelent”: Romulus este al doilea film Alien ca încasări pe piața internă din America de Nord în weekendul său de debut.

La acest capitol este depășit doar de Prometheus, filmul prolog cu care legendarul Ridley Scott a relansat franciza Alien în 2012. Totuși, performanța reușită acum de Romulus este mai puțin impresionantă când cifrele privind încasările anterioarelor filme sunt ajustate pentru a ține cont de inflație.

Noul film „Alien” este regizat de un „superfan” al francizei

Cert este însă că marea noutate legată de Alien: Romulus este că el nu l-a avut pe Scott, acum în vârstă de 86 de ani, în scaunul de regizor, rol pe care l-a ocupat în schimb cineastul uruguayan Fede Álvarez (Evil Dead, Don’t Breathe).

Ridley Scott a relatat anterior că Álvarez, un „superfan” declarat al filmelor Alien, l-a bătut la cap timp de ani de zile să facă un nou lungmetraj pentru franciză și că în cele din urmă a decis să își dea acordul, cu condiția ca uruguayanul să îl regizeze și el să rămână doar producător executiv.

Referindu-se la noul film după ce l-a văzut înainte de premiera în cinematografe, Ridley Scott a declarat că „sper că Fede mai are unul în mânecă fiindcă cred că [filmul] acesta se va descurca foarte bine”.

S-a dovedit a fi o afirmație profetică întrucât, pe lângă cele 41,5 milioane de dolari în America de Nord, Alien: Romulus a avut încasări de 66,7 milioane de dolari în restul lumii, ajungând astfel la un total de 108,2 milioane de dolari.

„Alien: Romulus”, acuzat că s-a inspirat prea mult din filmele originale ale francizei

Romulus este cel de-al nouălea film din universul Alien, care a debutat în 1979 cu filmul omonin în regia lui Ridley Scott. Lungmetrajul lui Fede Álvarez spune povestea unor colonişti ai spaţiului care, în timp ce explorează o staţie spaţială abandonată, întâlnesc o creatură terifiantă. E, în esență, o întoarcere la originile francizei.

Deși Romulus are în general recenzii de la bune în sus, unii critici de film îi impută cineastului uruguayan că nu a reușit să treacă peste statutul său de „superfan” al francizei și că a făcut un nou lungmetraj care seamănă izbitor de mult cu peliculele originale, în special cu primul Alien lansat cu 45 de ani în urmă.

Forbes face probabil cel mai bun rezumat al nemulțumirilor:

„Există un defect în Alien: Romulus în sensul că el pare că a încercat prea mult să amintească de [filmele] originale cu omagii și chiar linii de dialog copiate. Structura generală este extrem de asemănătoare cu cea a primului film, lucru care, în regulă, e ok să te întorci la rădăcinile tale. Există scene în oglindă mai ales în ceea ce privește transformarea lui Rain în Ripley până la final. Sigur”.

Forbes continuă:

„Dar când filmul începe să citeze direct linii de dialog multiple din Alien și Aliens (n.r. al doilea film al francizei), aici lucrurile merg prea departe. Nu are sens în contextul filmului întrucât aceste momente fac cu ochiul direct publicului. Nici măcar nu fac cu ochiul, flutură cu ambele mâini ‘uite, uite! Îți amintești de asta?’. Este ca și cum în Gladiatorul 2 fiul lui Maximus ar începe să strige ‘Are you not entertained??’ după o luptă”.

Fanii nu au părut însă deranjați în mod deosebit, Alien: Romulus având o notă medie de 7,5 / 10 – solidă, chiar dacă nu extraordinară – din peste 34.000 de recenzii publicate pe IMDb.

Încasările sale au fost suficiente pentru a devansa Deadpool & Wolverine, care a ocupat prima poziție a box office-ului timp de 3 săptămâni, perioadă în care a obținut încasări de peste un miliard de dolari.

Cu încasări de 1.142.616.895 de dolari, potrivit ultimelor estimări, filmul Marvel a urcat pe poziția a doua în clasamentul lungmetrajelor cu cele mai mari încasări din 2024, în spatele doar a Inside Out 2 (încasări de peste 1,6 miliarde de dolari).

