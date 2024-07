Filmul „blockbuster” pregătit pentru weekendul acesta face deja valuri în streaming

Filmul cu pretenții la titlul de „blockbuster” pregătit de cinematografe pentru weekendul acesta face deja valuri în streaming, el urmând să unească două francize cinematografice, „Deadpool” și „X-Men”, într-un „crossover”: „Deadpool & Wolverine”.

Cu alte cuvinte, avem un nou film cu supereroi bazat pe benzile desenate Marvel, unul în care studioul cinematografic al Disney își pune mari speranțe după eșecul răsunător al mai multor lungmetraje din acest gen în ultimii 2 ani.

Un indiciu în acest sens a venit joi seara la Comic-Con 2024, unde filmul a fost difuzat integral înainte de premiera în cinematografe programată pentru vineri, după cum relatează revista Variety. Prezenți pentru a prezenta filmul au fost vedetele sale, actorii Hugh Jackman și Ryan Reynolds, precum și regizorul Shawn Levy.

Deadpool & Wolverine va fi al 34-lea film din Universul Cinematografic Marvel și un sequel pentru Deadpool (2016), Deadpool 2 (2018) și Logan (2017). Pe lângă că joacă în film, Reynolds este și unul dintre scenariștii săi.

El revine în rolul lui Wade Wilson / Deadpool, în timp ce Hugh Jackman intră din nou în pielea lui Wolverine din filmele X-Men și trilogia de lungmetraje care se învârte în jurul său, încheiată cu Logan cu 7 ani în urmă.

Distribuția este completată de Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Aaron Stanford și Matthew Macfadyen, mulți dintre aceștia revenind în rolurile din filmele anterioare Deadpool sau X-Men.

Premisa filmului pornește de la faptul că Deadpool este scos din viața sa liniștită de către Time Variance Authority, care îl trimite într-o misiune de a salva universul (vorbim, în fond, despre un film Marvel). În timpul eforturilor sale el se va întâlni cu un Wolverine dintr-un alt univers, deci avem un nou lungmetraj cu povestea care se desfășoară într-un multivers, o idee favorită a Hollywood în ultimii an.

Entuziasmul față de noul film Marvel, ilustrat de revirimentul „Deadpool” pe Disney+

Disney și Marvel au dus o campanie uriașă de promovare a filmului, lucru care se vede acum în datele de streaming, potrivit Flix Patrol, un site de referință care monitorizează în timp real popularitatea filmelor și serialelor de pe cele mai mari platforme de streaming.

Flix Patrol arată că Deadpool 2 și primul film Deadpool sunt în prezent al treilea, respectiv al patrulea cele mai vizionate lungmetraje de pe Disney+, platforma de streaming a Disney și cea care difuzează producțiile cu supereroi Marvel. Având în vedere că filmele respective au fost lansate cu 8 și 6 ani în urmă, explicația nu poate fi decât entuziasmul uriaș pe care l-a generat lansarea iminentă în cinematografe a Deadpool & Wolverine.

El are premiera în cinematografele din România vineri, 26 iulie, la fel ca în SUA și restul piețelor internaționale.

Faptul că filme vechi revin în topul clasamentelor de streaming înainte de lansarea unui „sequel” nu este tocmai neobișnuit. Exemplele în acest sens sunt numeroase, dar unul edificator, tot de pe Disney+, a fost revirimentul uriaș de care s-a bucurat filmul Avatar din 2009 al lui James Cameron înainte de lansarea noului Way of the Water în decembrie 2022.

Un exemplu chiar de acum este că în prezent cel mai vizionat film de pe Disney+ este primul Inside Out din 2015 în condițiile în care continuarea sa lansată luna trecută a făcut furori în cinematografe, devenind filmul de animație cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

De regulă Disney lansează filmele sale în streaming după ce ele sunt difuzate timp de aproximativ 3 luni în cinematografe.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: