Florin Talpeș, Bitdefender: Îngrijorarea noastră este că vor urma și alte creșteri de taxe în România anul viitor

Propusa eliminare a facilităților fiscale pentru IT-iști va deveni realitate în 2025, iar acest lucru este foarte rău și multe companii „vor intra în suferință”, a spus într-o discuție cu presa, Florin Talpeș, CEO Bitdefender. El a mai spus că va fi doar începutul și ar putea veni și alte măriri de taxe, „în loc să se facă reforme”.

S-a vorbit mult în ultimele luni că după alegerile prezidențiale din România va urma un an 2025 plin de incertitudini, un an în care am putea vedea creșteri de taxe, dar și o creștere a TVA-ului și o majorare a impozitelor pe proprietate.

Temerile sunt confirmate și de unul dintre cei mai cunoscuți oameni de business din sectorul privat, Florin Talpeș de la Bitdefender.

„Îngrijorarea noastră este că pot urma și alte creșteri de taxe în România, iar ele pot duce la inflație, pentru că este mai la îndemână să crești taxele pe termen scurt, decât să faci reformă. Ne este teamă că urmează și alte creșteri de taxe și sper să nu am dreptate”, a spus el, într-o discuție cu presa. Tema duscuției a fost compania Bitdefender și noua modalitate de raportare a rezultatelor financiare pe plan local. S-a vorbit și despre planurile de listare la bursă, în SUA.

Întrebat despre propusa eliminare a facilităților fiscale pentru programatori în 2025, Florin Talpeș a spus că este convins că asta se va întâmpla, „însă nu pentru că ar duce la ceva benefic, ci pur și simplu pentru că guvernarea este în căutarea de noi surse de taxe, neavând capacitatea de a culege în mod eficient TVA-ul și altele”.

El a adăugat că în proiectul ce prevede eliminarea scutirilor fiscale pentru IT-iști se dă și termenul de 1 aprilie, iar acest lucru este foarte rău. Companiilor ar trebui să li se spună clar din timp: „pregătiți-vă, pentru că în 2025 intrați în suferință!”, este de părere șeful Bitdefender.