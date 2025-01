FOTO Cea mai mare captură de bombe din istoria FBI, în urma unui raid la o fermă din Virginia. Ce au găsit agenții într-un frigider la care doi copii aveau acces

Biroul Federal de Investigații a anunţat că a descoperit peste 150 de bombe în timpul unui raid la o fermă din Virginia, acesta fiind cel mai mare depozit de acest tip identificat vreodată de agenţii americani în istoria FBI, informează miercuri BBC.

Brad Spafford a fost arestat pe 17 decembrie în comitatul Isle of Wight, aflat la 290 kilometri sud de Washington DC, în urma unei informaţii conform căreia acesta depozita arme şi muniţie artizanală pe proprietatea pe care o împarte cu soţia şi cei doi copii mici, potrivit News.ro.

Anchetatorii spun că unele dintre dispozitive au fost găsite într-un dormitor, într-un rucsac neasigurat, etichetat „#nolivesmatter” – o referire aparentă la o mişcare anti-guvernamentală de extremă dreapta.

Un avocat al lui Spafford a negat că acesta reprezintă un pericol pentru comunitate şi solicită eliberarea clientului său din arestul preventiv.

Până în prezent, suspectul a fost acuzat doar de deţinerea unei puşti cu ţeavă scurtă neînregistrată, deşi anchetatorii spun că sunt probabile şi alte acuzaţii.

BIG THREAD: Today, I attended the preliminary/detention hearing for Brad Spafford, charged with possessing a short barrel rifle.



Federal prosecutors say more charges are coming and that his arrest yielded the "largest seizure of finished explosive devices in FBI history." pic.twitter.com/7UuW3DWfox — Ford Fischer (@FordFischer) December 31, 2024

Anchetatorii au transmis marţi că bombele au fost „evaluate preliminar ca fiind cea mai mare captură după numărul de dispozitive explozive finite din istoria FBI”.

Spafford ar fi folosit fotografii ale preşedintelui american Joe Biden pentru a trage la ţintă şi şi-ar fi exprimat speranţa că vicepreşedinta Kamala Harris va fi asasinată.

Conform documentelor depuse în fața instanței, acesta a încercat recent să se califice la un poligon local pentru a trage cu puşca de lunetist.

Documentul de acuzare spune că un vecin anonim a raportat că Spafford a continuat să construiască bombe chiar şi după ce şi-a pierdut trei degete de la mâna dreaptă, în 2021, „în timp ce lucra cu un dispozitiv exploziv artizanal”.

Vecinul, care a lucrat în domeniul aplicării legii, a purtat un dispozitiv de înregistrare în timpul unei vizite la ferma de 20 de acri a lui Spafford la începutul acestui an, spun anchetatorii.

Dovezile adunate de vecin i-au convins pe agenţii FBI să percheziţioneze proprietatea, unde au găsit explozibili împrăştiaţi prin casă, potrivit documentului de acuzare.

FBI says it seized largest cache of homemade explosives in its history at Virginia home https://t.co/Wx6aiPWPzo — CBS Mornings (@CBSMornings) January 1, 2025

O evaluare iniţială a FBI a constatat că dispozitivele erau „bombe artizanale”. Majoritatea se aflau într-un garaj detaşat şi erau sortate în funcţie de culoare. Unele erau etichetate „letale”.

Mai multe bombe au fost găsite încărcate într-o vestă, se arată în documentele judiciare.

Alte bombe „au fost găsite complet neasigurate într-un rucsac” aflat în casă. Exteriorul rucsacului era etichetat „#nolivesmatter”, conform acelorași documente judiciare.

„Nolivesmatter” este o mişcare care promovează ideologia extremistă, atacurile ţintite, omorurile în masă şi activitatea criminală şi care a încurajat membrii să se automutileze şi să abuzeze de animale, potrivit Biroului de Securitate Internă şi Pregătire din New Jersey.

În plus faţă de bombele artizanale, anchetatorii spun că au găsit un borcan cu un exploziv foarte volatil numit HMTD, despre care FBI notează că este atât de instabil încât poate exploda doar la o schimbare de temperatură şi nu necesită un detonator pentru a exploda.

Borcanul de HMTD era etichetat „Periculos” / „A nu se atinge” şi era depozitat într-un congelator, lângă alimente la care copiii aveau acces, conform documentelor judiciare.

An Isle of Wight man was arrested earlier this month for storing numerous explosives in his garage.



The FBI said they discovered Brad Spafford possessed what might be the largest cache of explosives confiscated in the agency's history.



Read here: https://t.co/YEnXPv1kJE pic.twitter.com/VGDcIPxZHn — 13News Now (@13NewsNow) December 31, 2024

Vecinul le-a mai spus anchetatorilor că Spafford a discutat despre fortificarea proprietăţii cu o turelă pentru o armă de foc de calibru 50 pe acoperiş.

Spafford, care lucra la un atelier mecanic, a spus, de asemenea, că mai mulți copii dispăruţi despre care vorbeau televiziunile de ştiri au fost luaţi de guvernul federal pentru a fi antrenaţi ca trăgători şcolari, potrivit documentelor judiciare.

Marţi, un avocat al lui Spafford a declarat că afirmaţia guvernului potrivit căreia acesta era periculos reprezintă o „speculaţie de rang înalt şi propagare a fricii”, deoarece suspectul nu avea antecedente penale.

„Nu există nicio dovadă în dosar că domnul Spafford a ameninţat vreodată pe cineva, iar afirmaţia că cineva ar putea fi în pericol din cauza opiniilor şi comentariilor sale politice este absurdă”, a scris avocatul.

Judecătorul federal care supervizează cazul a dispus ca Spafford să fie eliberat, cu monitorizare electronică.

Cu toate acestea, decizia este în aşteptare, deoarece guvernul încearcă să îl menţină pe suspect în detenţie provizorie.