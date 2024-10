FOTO Cum arată colierul de 500.000 de euro pe care vameșii germani l-au confiscat de la Adriean Videanu

Poliția germană de Frontieră a publicat o fotografie cu colierul de aproximativ 500.000 de euro confiscat de la fostul ministru Adriean Videanu pe aeroportul din Munchen. Videanu – căruia i-a fost confiscat și un ceas de lux – a spus că cumpărase aceste bijuterii din Elveția.

Poliția de Frontieră din Germania a anunțat, într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, că în timp ce verificau un zbor din Elveția vameșii au descoperit la un călător un ceas de lux. La verificarea ulterioară a bagajelor bărbatului și soției sale, au fost descoperite și bijuterii de aproximativ 650.000 de euro, precizează Poliția germană de Frontieră, care spune că bunurile au fost confiscate.

Instituția a publicat și o fotografie cu bijuteria confiscată.

Este un colier Cartier, din colecția Panthère.

Conform site-ului Cartier, colierul este din aur alb, are „2 ochi de smarald” și 614 diamante.

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu se afla împreună cu soția sa când a fost oprit de către vameșii germani de pe aeroportul din Munchen.

Într-o declarație pentru G4Media, Videanu a spus că a cumpărat bijuteriile din Elveția, iar incidentul cu vameșii germani este „o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știu legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

Videanu a precizat că este vorba de un colier pentru soție și un ceas (Patek Phillipe), aflate în ambalaje, cu facturile aferente.

„Vameșul a susținut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât și TVA, și până la plata tuturor sumelor ei au reținut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a mai spus Videanu.

Adriean Videanu a fost unul dintre liderii cei mai proeminenți ai PDL, el fiind primar al Capitalei în perioada 2005-2008 și apoi ministru al Economiei în guvernele Boc. În momentul de față, Videanu nu mai este activ în politică.

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus definitiv, în luna mai, achitarea omului de afaceri Ioan Niculae şi a fostului ministru al Economiei Adriean Videanu pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare în dosarul Romgaz – Interagro, în care prejudiciul calculat de procurori se ridica la peste 60 milioane de euro.