FOTO Cum arată panoul de sosiri și plecări în Gara de Nord pe cod portocaliu de caniculă. Întârzieri mari chiar și la plecare 

Panoul din Gara de Nord din București care arată sosirile trenurilor în Capitală afișează întârzieri chiar și de 80 de minute, miercuri, 19 iunie, ziua în care în toată țara este caniculă. Nici la panoul de plecări situația nu este mai bună, pentru că sunt trenuri care pleacă din start cu 30 de minute întârziere.

Miercuri, în jurul orei 16:00, panoul de sosiri de la Gara de Nord arăta faptul că trenul RE 13211, operat de CFR Călători, trebuia să ajungă din Pitești în București cu o întârziere de 80 de minute.

Pe de altă parte, panoul de plecări indica faptul că trenul IR 1665, care trebuia să plece din Gara de Nord spre Iași, avea deja o întârziere de 30 de minute.

CFR spune că întârzierile sunt cauzate de temperaturile prea mari

De altfel, CFR a transmis miercuri printr-un comunicat de presă că trenurile vor circula cu viteze și mai mici decât de obicei, din cauza temperaturilor ridicate care se înregistrează la nivelul întregii țări.

„CFR SA informează că în perioada 19 – 21 iunie a.c., din cauza temperaturilor ridicate anunțate pe raza județelor aflate sub incidența celor două avertizări de temperaturi caniculare – cod galben și cod portocaliu -, traficul feroviar pe segmentele de cale ferată unde temperatura la nivelul șinei ajunge și chiar depășește 50 de grade Celsius se va desfășura în condiții speciale, cu reducerea vitezei de circulație a trenurilor, în anumite intervale orare.

Reducerea vitezei de circulaţie a trenurilor CU 20-30 km/h față de viteza normală, în zonele aflate sub incidența avertizărilor meteo de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, reprezintă una dintre principalele măsuri aplicate de orice sistem feroviar, în vederea derulării traficului în condiţii de siguranţă, spune CFR SA.

Zonele aflate sub avertizare de temperaturi extreme, pentru următoarele 3 zile sunt: nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, aflate sub incidența Codului Galben, respectiv Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, precum și în sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, aflate sub incidența Codului Portocaliu.

CFR SA recomandă publicului călător ca în această perioadă, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informaţii despre orele de sosire și de plecare a trenurilor în stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport de la care a achiziționat sau dorește să achiziționeze bilet și să consulte periodic site-urile operatorilor.

În intervalele orare în care temperatura în aer depășește 37 de grade C, personalul de întreţinere a infrastructurii feroviare efectuează permanent revizii suplimentare pe reţea, prin verificarea directă a căii, măsurarea şi înregistrarea permanentă a evoluţiei temperaturilor la nivelul şinei”, se arată într-un comunicat de presă al CFR.

Prognoza meteo pentru București

Miercuri, vremea în București este caniculară, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar cea minimă de 17…21 de grade.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Joi, vremea se va menține caniculară, disconfortul termic accentuat și indice temperatură umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 38 de grade, iar cea minimă va fi de 17…20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab și moderat.

De atfel, toată țara este cuprinsă miercuri de caniculă, conform ANM, care a emis un cod galben și unul portocaliu. Valul de căldură va continua și joi, când doar câteva județe nu vor fi sub avertizare meteo.