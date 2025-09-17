FOTO Dacia lansează în România Duster Pick-Up. Cum arată mașina și cât costă

Dacia lansează în România versiunea Pick-Up a lui Duster care dispune de dublă cabină, cu capacitate de patru locuri. Modelul dezvoltat în colaborare cu Romturingia, unul dintre cei mai importanți carosieri din țară, poate fi comandat începând cu 17 septembrie și dispune și de versiuni hibride.

Prețurile pornesc de la 25.983 Euro (fără TVA).

Versiunea Pick-Up a lui Duster (foto Dacia)

Duster Pick-Up este disponibil în 7 culori (Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green).

Dacia descrie Duster Pick-Up ca fiind „un vehicul versatil, adaptat pentru o utilizare mixtă, atât ca vehicul de persoane, cât și pentru transportul de materiale diverse”. Noul model utilitar are o capacitate de încărcare de până la 430 kg.

Duster Pick-Up (foto Dacia)

Duster Pick-Up este disponibil în trei variante de echipare: Expression, Extreme și Journey și în două versiuni de motorizare, ambele răspunzând normei de poluare Euro 6: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4.

Printre dotări se numără – în funcție de nivelul de echipare ales: airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager, ABS cu repartitor electronic al forței de frânare, ESP și funcție anti-patinaj, sistem de asistență la demarajul în rampă, frânare automată de urgență, sistem de asistență la coborârea pantei, recunoaștere semne de circulație cu alertă de depășire a vitezei, asistență pentru păstrarea benzii de deplasare, avertizare pentru unghiul mort și cameră multi-view.

Romturingia SRL, cu sediul în Câmpulung Muscel, este una dintre cele mai importante companii din România specializate în producția, în conversia și în amenajarea de caroserii pentru autovehicule. Societatea colaborează cu Renault Group din anul 2013.

Ce spune Dacia despre Duster Pick-Up

„Deschiderea largă a oblonului, care beneficiază de un sistem de acționare simplu și practic, asigură un acces ușor la bena cu un spațiu util de 1.050 mm x 1.000 mm. Pentru asigurarea mărfurilor transportate au fost prevăzute două șine metalice laterale, cu 4 inele de ancorare.

La interior, cabina dublă oferă 4 locuri, pasagerii locurilor din spate dispunând, în premieră, de o cotieră centrală”.