FOTO Imagine inedită cu Papa Francisc, un critic al avortului, și politiciana a cărei luptă a dus la legalizarea avortului în Italia

Papa Francisc a vizitat-o marți pe Emma Bonino, o politiciană care este o veterană a activismului care a militat cu succes în anii 1970 pentru legalizarea avortului în Italia, relatează Reuters.

O fotografie postată de Bonino pe rețelele de socializare îi arată pe amândoi stând în scaune cu rotile pe terasa ei însorită din Roma.

Bonino, în vârstă de 76 de ani, a fost externată luna trecută după ce a suferit de probleme respiratorii și cardiace. Anul trecut, ea a spus că și-a revenit după o luptă de opt ani cu cancerul pulmonar.

Francisc, în vârstă de 87 de ani, s-a confruntat și el cu probleme de sănătate.

El și-a exprimat frecvent opoziția față de avort, numindu-l „crimă” și echivalându-l cu „angajarea unui asasin”, dar a stabilit relații cu mai multe figuri anticlericale italiene.

Bonino a fost aleasă prima dată în parlamentul italian în 1976 ca membru al Partidului Radical anti-establishment, care a impulsionat adoptarea unei legi de legalizare a avortului în 1978, confirmată ulterior printr-un referendum național în 1981.

O veterană a luptei pentru drepturile omului și justiție socială, ea a fost, de asemenea, membră a Comisiei Europene în anii ’90 și a fost ministru de externe, comerț și afaceri europene în guvernele italiene de centru-stânga din anii 2000 și 2010.

Francisc a fost văzut oprindu-se în apartamentul ei din centrul Romei, după o vizită de dimineață la Universitatea Pontificală Gregoriană din apropiere. Biroul de presă al Vaticanului a confirmat vizita Papei, dar a spus că nu va oferi mai multe detalii.

În postarea sa pe rețelele de socializare, Bonino a lăudat „umanitatea extraordinară” a lui Francisc și a spus că a numit-o „un exemplu de libertate și rezistență”. El i-a adus și trandafiri și ciocolată, a spus ea.

În timp ce părăsea casa lui Bonino, Francisc a fost întrebat de un jurnalist La Repubblica ce mai face politiciana.

„Foarte bine”, a răspuns el, potrivit unui videoclip publicat de presa italiană.

