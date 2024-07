FOTO Prezentare spectaculoasă pentru Kylian Mbappe la Real Madrid: Zidane și Raul, printre cei peste 80 de mii de fani de pe Bernabeu

Kylian Mbappe a avut parte de o prezentare de gală la Real Madrid, starul francez fiind aclamat pe Santiago Bernabeu de peste 80 de mii de fani „blancos”.

Marți, 16 iulie, a fost „ziua Mbappe” la Madrid. Visul internaționalului francez de a îmbrăca tricoul Realului a devenit realitate.

Peste 80 de mii de fani au luat cu asalt legendarul stadion Santiago Bernabeu pentru a-l vedea pe atacantul în vârstă de 25 de ani la prezentarea oficială ca jucător al Realului.

Au fost multe vedete în tribunele arenei madrilene, printre acestea numărându-se Zinedine Zidane, Raul Gonzalez și José Martínez Sánchez, cel cunoscut de fanii galactici drept Pirri.

„Un jucător complet a ales să ni se alăture, să-i urăm bun venit lui Kylian Mbappe. Vei purta tricoul echipei care are 15 Champions League câștigate”, a spus cu o bucurie în glas Florentino Perez, președintele Realului.

Mulțimea prezentă pe Bernabeu i-a strigat la unison numele, iar Kylian a făcut o plecăciune în semn de mulțumire.

„Este incredibil să fiu aici, am visat de copil să vin la Real Madrid, iar acum sunt extrem de fericit că acest lucru s-a întâmplat. Îi mulțumesc lui Florentino Perez că a avut încredere în mine tot timpul. Am venit aici pentru a câștiga”, a spus, printre altele, Kylian Mbappe, înainte de a săruta stema Realului de pe tricoul său.

Discursul său s-a încheiat cu celebrul „Hala Madrid!”, strigat împreună cu fanii prezenți pe Santiago Bernabeu.

În vârstă de 25 de ani, Kylian a jucat de-a lungul carierei la AS Monaco și PSG. El a ajuns la Real Madrid din postura de jucător liber de contract după ce înțelegerea cu formația de pe Parc des Princes a expirat la finalul lunii iunie a acestui an.

Conform Transfermarkt, Mbappe are o cotă de piață de €180 de milioane.

Odată cu venirea lui Mbappe, lotul Realului este evaluat la 1.27 miliarde de euro. În acest moment, Madridul are o medie de vârstă a echipei de 25,3 ani, iar 17 dintre jucători sunt din afara Spaniei.

Pe Bernabeu, Mbappe va intra într-un vestiar pe care-l va împărți cu alte vedete precum Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Bellingham, Rodrygo și Vinicius.

Momentul în care Kylian Mbappe a semnat contractul cu Real Madrid

