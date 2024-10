FOTO Rechin alb uriaș, găsit mort pe o plajă din Massachusetts. Cum au reușit autoritățile să-i transporte corpul

Poliția din statul american Massachusetts a fost nevoită să cheme un camion cu remorcă pentru a îndepărta un rechin alb uriaș, după ce acesta a eșuat mort pe o plajă din Cape Cod, relatează BBC News.

Încă nu este clar cum a murit rechinul lung de 3,6 metri, spun oficialii locali, dar au reușit să identifice animalul.

Este vorba despre un rechin mascul matur, numit Koala, care a fost identificat pentru prima dată de oficiali în 2022, au anunțat experții de la Atlantic White Shark Conservancy.

Departamentul de poliție din Orleans a afirmat despre incident că nu a fost „unul dintre apelurile noastre obișnuite de intervenție”.

O mașină de poliție a însoțit camionul de remorcare miercuri, în timp ce îndepărta corpul rechinului de pe plajă.

Warning: Some readers might find the images below graphic, and then hear musical sounds like DumDum, DumDum, DumDumDumDum🎶🎶gradually speeding up. A huge great white shark washed up on a beach in Cape Cod, Massachusetts, on Wednesday. The animal was known as Koala and measured… pic.twitter.com/QbXxNdiMge

„Chiar nu știi niciodată la ce fel de apel vei răspunde într-o anumită tură”, a scris departamentul de poliție, într-o postare pe Facebook.

Imaginile cu operațiunea de îndepărtare a rechinului de pe plajă au devenit de atunci virale.

„Nu există semne evidente despre cum sau din ce cauză a murit Koala”, a precizat Atlantic White Shark Conservancy, într-un comunicat. „Vor trebui efectuate teste suplimentare pentru a găsi cauza a morții”, a adăugat organizația.

Oficialii au efectuat o necropsie și au prelevat mostre de țesut pentru a fi analizate.

„Nu erau urme de mușcături sau altceva pe el”, a declarat specialistul Dennis Reed, pentru pubicația Cape Cod Times, descriind starea corpului rechinului.

„Părea că a avut o hemoragie internă, deoarece era mult sânge în jurul gurii”, a mai declarat Reed pentru publicația din Massachusetts.

Here is what we know:

🦈 This shark was a previously identified individual, Koala, identified in 2022

🦈 Total length was just over 12ft and he was a mature male

🦈 There are no obvious signs of how or why Koala died. Further testing will have to be done to find a cause of death pic.twitter.com/3DjE2tFZPi