FOTO Satul olimpic din Paris și-a deschis porțile: Peste 14.000 de persoane sunt așteptate cu ocazia JO 2024

Satul olimpic din Paris și-a deschis joi oficial porțile, sportivii putându-se caza deja în camerele care le-au fost rezervate. Primele delegații sunt așteptate, iar în momentul de vârf al Jocurilor Olimpice 2024 în complex se vor găsi peste 14.000 de persoane.

Cu opt zile înainte de startul Jocurilor Olimpice (n.r. 26 iulie), Satul olimpic și-a deschis larg porțile pentru sportivi.

„Deschiderea Satului olimpic şi sosirea primilor sportivi reprezintă întotdeauna un moment special pe durata Jocurilor. Este momentul când Satul prinde viaţă” – Andre-Pierre Goubert, adjunctul delegaţiei franceze pentru JO 2024.

Mulți dintre șefii de delegații au sosit în Satul olimpic de aproape o săptămână, ei fiind responsabili cu primirea echipelor lor.

Satul olimpic se află în nordul Parisului, între Saint-Denis, Saint-Ouen şi Insula Saint-Denis, pe o suprafaţă totală de 52 de hectare.

Vor fi în total 14.500 de persoane care vor fi găzuite în Satul olimpic, dintre care 9.000 de sportivi.

„Marile naţiuni vor sosi în ziua de deschidere, aşa cum obişnuiesc Anglia, Statele Unite, Noua Zeelandă, Brazilia sau Elveţia”, a completat Andre-Pierre Goubert.

Conform spuselor lui Laurent Michaud (directorul Satului olimpic), 4.000 de persoane vor lucra pentru ca totul să fie la un nivel ridicat, pe măsura unei asemenea competiții.

Vor fi în complex și 1.500 de voluntari, aceștia urmând să lucreze zilnic.

Jocurile Olimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie – 11 august.

