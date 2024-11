Marcel Ciolacu, răspuns nervos la întrebările legate de zborul cu avionul închiriat de Nordis: „Să cerem un control la ANI, să facă această analiză asupra averii mele” / Cum răspunde la cererile să-și dea demisia

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale 2024, Marcel Ciolacu, spune că va căuta chitanțele din excursia pe care a avut-o la Nisa și le va face publice, pentru a demonstra că nu a folosit un avion privat închiriat de Nordis. El l-a atacat pe Nicolae Ciucă, despre care a spus că a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții sale.

„Eu nu am ce să clarific. Eu nu am fost nici cu avion închiriat de Nordis. Eu toate mesele și concediile mi le-am plătit singur. Nu am mers pe banii nimăunui, nici eu, nici membrii familiei mele. Nu am ce lămuri”, a spus, luni seara, Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.

Liderul PSD a continuat cu un atac la Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis.

„Am solicitat și la bancă să mi se dea și extrasele de cont, voi căuta și eu chitanțele și le voi publica. Dar, repet, vorbim de viața mea privată și banii mei privați. Dar vreau să văd ce spune Iohannis că a făcut în Africa, vreau să văd chitanțele de la panourile lui Ciucă. Iohannis a făcut călătorii din bani publici, nu din bani privați. Asta e diferența”, a spus, luni seara, Marcel Ciolacu.

El a mai declarat că Agenția Națională de Integritate (ANI) poate oricând să verifice cheltuielile sale.

„Dacă e vreo suspiciune, să cerem un control la ANI, să facă această analiză asupra averii mele și a veniturilor mele. Mi s-a mai făcut acest control, să mi se mai facă o dată. Alții au cheltuit milioane de euro din bani publici și acum îmi cer mie demisia”, a mai spus Ciolacu cu referire la Nicolae Ciucă.

„Acea companie (n.red.: Nordis) nu a închiriat nimic pentru Marcel Ciolacu”

Ciolacu spune că nu are o problemă să dea explicații și a insistat că Nordis nu a închiriat niciodată nimic pentru a-i folosi lui.

„Mie mi se cere o explicație pe niște călătorii private de acum câțiva ani. Nu am o problemă să dau explicații. Acea companie (n.red.: Nordis) nu a închiriat nimic pentru Marcel Ciolacu. Nu am văzut un document cum că Nordis a închiriat ceva. Nordis avea vreo problemă acum trei ani? Eu am dat explicații despre absolut orice, despre situația economică, despre Schengen, de ce am venit la Mark Rutte, am explicat și de ce am intrat la guvenrare când partidul doamnei Lasconi și partidul domnului Ciucă au dus țara în dezastru. Asta a făcut Marcel Ciolacu și PSD, am intervenit când nimeni nu ar fi intervenit în actul de guvernare, când a fost mai greu”, a spus Ciolacu.

„Acum, fiind impotenți politic, mă atacă. Nu știu din partea cui e acestui atac. Nici eu nu vin de la o școală de măicuțe ca să mă plâng. Știu jocul politic”, a mai declarat Ciolacu.

Cum răspunde Ciolacu la cererile de demisie, lansate de Ciucă

Luni, după ce jurnaliștii de la G4Media au publicat documentul de zbor care arată că președintele PSD a zburat alături de fiul său și mai mulți colegi din partid cu un avion privat închiriat de Nordis, liderul PNL, Nicolae Ciucă, i-a cerut demisia. Ulterior, același lucru au făcut-o și candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, precum și Mircea Geoană.

Ciolacu în schimb a spus că Ciucă a folosit bani publici pentru a-și promova cartea.

„Am văzut că contracandidatul meu, dl Ciucă, mi-a cerut mie demisia. Nu știu din ce să-mi dau demisia, poate din (funcția, n.r.) de român. Dânsul a folosit bani publici, la fel ca domnul Iohannis. Aici nu este diferența făcută. Ei au folosit bani publici. Domnul Iohannis a mers și a călătorit aiurea în tramvai pe bani publici, pe banii noștri. Și ai mei, și ai dumneavoastră. Domnul Ciucă a pus panouri de milioane de euro să-și promoveze o carte cu bani publici. Nu cu bani privați. Aici e o mare diferență”.

Ciolacu, zbor privat plătit de Nordis

Numele liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, apar pe un document de zbor, cunoscut în industria aviatică drept „gendec”. Documentul a fost obținut și publicat luni de G4Media.

Documentul arată că liderii PSD au zburat împreună cu acționarul de la Nordis pe 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.