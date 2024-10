Genunchi protezat cu ajutorul robotului ROSA. Ortopedul Robert Apostolescu, Regina Maria: ,,Nu robotul operează pacientul, el ajută chirurgul să facă intervenția cu precizie foarte mare”

Gonartroza este o afecțiune degenerativă a articulației genunchiului, care face parte din categoria osteoartritei, o boală de care suferă aproximativ 528 de milioane de oameni din întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), femeile fiind mai afecate decât bărbații. Mulți dintre pacienții cu gonartroză ajung la operație, iar tehnologiile moderne ajută la realizarea unor intervenții de mare precizie, cu recuperare mult mai rapidă. O astfel de tehnologie de top este robotul ROSA Knee, disponibil și la Spitalul Euroclinic din București, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Constanța Iftimie, o gălățeancă de 67 de ani, a fost operată pentru gonartroză în luna septembrie 2024, cu robotul ROSA, de dr. Robert Apostolescu, medic primar Ortopedie și Traumatologie la Spitalul Euroclinic.

În prealabil, fusese operată și clasic, la celălalt genunchi, într-un spital de stat din București. „Eu locuiesc într-o casă cu curte și nu ajungeam până la colțul străzii, dacă voiam să merg să-mi cumpăr o pâine, fiindcă aveam dureri mari la genunchi. Mă cocoșam de durere și trebuia să fiu însoțită de cineva, nu mă puteam deplasa singură”, ne-a povestit Constanța.

Operație clasică versus asistată robotic

Gonartroza se manifestă prin durere, umflare, rigiditate și probleme de mișcare a articulației genunchiului. Mușchii și țesuturile din jurul articulației sunt afectați, iar bolnavii devin din ce în ce mai puțin capabili să desfășoare activități fizice.

În cazuri severe, boala poate face articulația inutilizabilă și poate provoca dureri pe termen lung. Unii oameni simt durere chiar și atunci când se odihnesc. Așa au decurs lucrurile și în cazul Constanței Iftimie, care a decis să se opereze clasic, într-un spital de stat din București.

„Prima operație a fost normală, clasică și dureroasă. Mi s-a făcut rahianestezie și am auzit tot, am văzut tot, deci vă dați seama că bine nu m-am simțit. Pentru recuperarea de după operație am avut nevoie de kinetoterapeuți și la controlul medical la o lună și jumătate mergeam cu cadrul”, a povestit femeia, care a aflat de la kinetoterapeuta ce o îngrijea că există posibilitatea să se poate opera asistat robotic.

Pentru cel de-al doilea genunchi, cel stâng, a decis să meargă la un medic priceput în astfel de intervenții robotice și să încerce ceva nou.

,,Când a ajuns la mine, șchiopăta și acuza durerii. Știa că are la ambii genunchi gonartroză avansată și își dorea să scape de problema asta ca să poată avea o viață activă. A venit destul de hotărâtă să se opereze și i-am prezentat și varianta robotică cu avantajele de rigoare. I-am explicat ce înseamnă ambele variante. Intervenția chirurgicală de protezare a genunchiului asistată robotic nu înseamnă că robotul face operația”, ne-a a explicat dr. Robert Apostolescu.

,,Înainte să tai ceva, robotul îți arată cum vei tăia și cum va arăta totul la final, ceea ce reprezintă un foarte mare avantaj”, spune dr. Apostolescu

Genunchiul stâng era mai grav afectat decât dreptul, cartilajul articular de la nivelul genunchiului era distrus, în momentul în care Constanța a ajuns la doctorul Apostolescu. Dacă ar fi venit mai devreme la medic, Constanța Iftimie ar fi putut beneficia de proteză parțială. În stadiul în care se afla acum, avea nevoie de proteză totală.

În luna septembrie 2024 a fost operată de dr. Apostolescu, asistat de robotul Rosa (Robotic Assisted Surgery). Medicul a operat astfel peste 100 de pacienți cu gonartroză, după ce a urmat traininguri în Elveția, iar cel mai vârstnic pacient pe care l-a operat asistat robotic avea 85 ani.

„Cu ajutorul ROSA pot fi evaluate devierile genunchiului. Când o persoană face artroză, are genunchi în paranteze sau în X, niște devieri ale membrelor inferioare, și robotul îți spune de la ce pleci. Tu stabilești în softul robotului, faci o planificare a intervenției chirurgicale și îi spui ce vrei să obții la pacientul respectiv, cum vrei să arate operația la final. Înainte să tai ceva, știi deja pe robot cum vei tăia și cum va arăta totul la final, ceea ce reprezintă un foarte mare avantaj. Robotul te ajută să tai oasele, să pregătești genunchiul pentru poziționarea componentelor protetice care formează proteza de genunchi și să faci totul cu o precizie foarte mare”, ne-a mai explicat ortopedul.

Recuperare spectaculoasă după intervenția cu ROSA

După reconstrucția genunchiului cu ajutorul chirurgiei asistate robotic, recuperarea este mai bună decât după operația clasică, care este mult mai invazivă.

Pacienții își mobilizează imediat genunchiul, amplitudinea mișcării de flexie și extensie este mai bună, pot să calce imediat post-operator pe membrul operat.

În softul robotului, medicii faci o planificare a intervenției chirurgicale înainte de a o realiza SURSA FOTO: Regina Maria

„Pacienții scapă mai repede de ajutoare și reintră mai repede într-o viață normală și pot să-și desfășoare activitățile pe care și le doresc mai rapid dacă au beneficiat de o chirurgie asistată robotic”, ne-a mai spus medicul, care a mai menționat un avantaj al ROSA, obținerea unui genunchi protezat cât mai natural și anatomic.

„Cu ROSA i se poate reda pacientului genunchiul fiziologic, iar acesta se va simți foarte bine pentru că i s-a restabilit funcționalitatea inițială a genunchiului. Cu instrumentarul clasic operezi fiecare genunchi la fel. Cu robotul te mulezi după cum a fost genunchiul nativ al pacientului”.

Dacă după trei-patru săptămâni de la operația clasică Constanța nu putea călca pe picior, imediat după operația asistată robotic a putut să calce pe picior cu toată greutatea.

„Când am plecat din salonul spitalului n-am mai folosit cadrul, ci cârjele. Recuperarea în cazul acestui picior a fost mai scurtă și mult mai bună. La 3 săptămâni de la operație merg pe stradă, pot să fac o plimbare scurtă și folosesc o singură cârjă”, ne-a mai povestit fericită Constanța Iftimie, care recomandă tuturor celor aflați în situații similare acest tip de chirurgie asistată robotic.

Constanța Iftimie a fost operată la ambii genunchi pentru gonartroză. Ea spune că intervenția cu robotul a fost mult mai ușor de suportat SURSA FOTO: Arhiva personală

,,Am să-l recomand pe dr. Apostolescu și altor pacienți, fiindcă mă simt foarte bine. Nu mai am durerile, care mă chinuiau, nu am avut capse la picior și operația s-a vindecat fără probleme”, ne-a mai spus gălățeanca.

Eroarea robotului – până într-un grad

Intervenția chirurgicală cu ROSA poate fi individualizată, croită pe fiecare pacient. „Nu robotul operează pacientul. Robotul este un instrument pe care chirurgul îl folosește în timpul intervenției de înlocuire a genunchiului pentru a putea poziționa cât mai precis componentele protezei. Cu robotul acesta poate fi evaluat genunchiul afectat de artroză al pacientului în timpul intervenției chirurgicale foarte bine. Robotul are o eroare de până într-un grad, ceea ce e foarte puțin, în condițiile în care ochiul uman nu poate să perceapă 1-2 grade”, a mărturisit medicul, care face echipă bună cu ROSA, în jur de 89% din intervențiile chirurgicale de protezare a genunchiului pe care le face fiind asistate robotic.

