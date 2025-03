Patru cetățeni chinezi reținuți după ce au încercat să fure documente de construcție după cutremurul care a afectat Bangkok

Poliția din Thailanda a reținut duminică patru cetățeni chinezi pentru că au intrat ilegal pe șantierul unui zgârie-nori în construcție care s-a prăbușit în câteva secunde în Bangkok, după puternicul cutremur care a lovit statul vecin Myanmar. Potrivit poliției, bărbații încercau să recupereze documente de pe șantier, relatează site-ul de știri New Delhi Television.

O firmă de construcții susținută de China este investigată în legătură cu prăbușirea clădirii zgârie-nori de 30 de etaje, aflate în construcție, în timpul cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a lovit vineri centrul Myanmarului.

Clădirea neterminată s-a prăbușit în câteva secunde, un nor uriaș de praf s-a ridicat în aer, iar zeci de persoane au fost prinse sub dărâmături.

Momentul când clădirea zgârie-nori se prăbușește în câteva secunde în Bangkok:

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA