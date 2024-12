Germania condamnă implicarea Rusiei în alegerile din România: „Putin vrea să ne dezbine și să submineze unitatea în cadrul UE și NATO”

Ministerul Afacerilor Externe de la Berlin a ieșit cu o declarație în care numește public Rusia ca stat implicat într-o campanie de influențare a alegerilor din România. Anterior, de la cel mai înalt nivel al afacerilor sale externe, SUA au spus ce CSAT nu a spus: E mâna Rusiei.

Într-o reacție pe contul oficial de X, Ministerul german al Afacerilor Externe condamnă acțiunile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe care îl acuză că vrea să dezbine UE și NATO.

„Rapoartele autorităților române arată că dezinformarea rusă influențează alegerile prezidențiale din România: Putin vrea să ne dezbine și să submineze unitatea în cadrul UE și NATO. Dar Europa rămâne puternică. Împreună, ne vom proteja democrațiile de amenințările hibride”, a transmis diplomația germană.

Reports by Romanian authorities that Russian disinformation is influencing the presidential elections in #Romania show: Putin wants to divide us & to undermine the unity within the EU & NATO. But Europe stands strong. Together, we will protect our democracies from hybrid threats.