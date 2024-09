Giorgia Meloni îl asigură pe Zelenski: Italia nu va ezita niciodată în decizia de a sprijini Ucraina

Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat sâmbătă că Italia nu va ezita niciodată în sprijinul său pentru Ucraina şi că impasul actual în război arată că răspunsul occidental la invazia Rusiei a fost cel corect, relatează agențiile Reuters și News.ro.

„Cred că China şi India au un rol de jucat în rezolvarea conflictului. Singurul lucru care nu se poate întâmpla este să credem că acest conflict poate fi rezolvat prin abandonarea Ucrainei”, a declarat Meloni după întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja unei conferinţe găzduite de Italia.

„Alegerea de a sprijini Ucraina a fost în primul rând o alegere de interes naţional şi este o alegere care nu se va schimba”, a declarat Meloni la forumul anual de afaceri TEHA din nordul Italiei.

Potrivit unui comunicat publicat la rândul său de Preşedinţia ucraineană, Italia a decis să găzduiască următoarea Conferinţă pentru redresarea Ucrainei, care va avea loc în 2025, iar pregătirile pentru acest eveniment au început deja.

Restaurarea şi reconstrucţia Ucrainei, în special a sistemului său energetic, a fost unul dintre subiectele discutate în timpul întâlnirii Zelenski – Meloni. De asemenea, potrivit Kievului, o atenţie deosebită a fost acordată punerii în aplicare a formulei ucrainene de pace. „Italia este implicată activ în punerea în aplicare a fiecărui punct”, arată comunicatul Preşedinţiei de la Kiev.

